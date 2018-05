Ordem dos Advogados são-tomenses apela PR para não promulgar resolução que exonera juízes do STJ

Lusa07 Mai, 2018, 18:32 | Mundo

"Como é possível prever-se legalmente a hipótese de um presidente do Supremo Tribunal que foi eleito pelos seus pares, de acordo com a legislação em vigor, deixar de ser presidente deste órgão, a menos de metade do seu mandato e os juízes serem exonerados através de uma resolução violando claramente o estatuto dos magistrados judiciais e a Constituição da República", questiona a Ordem.

Na sexta-feira, 31 dos 55 deputados do parlamento são-tomense aprovaram uma resolução de "exoneração e reforma compulsiva" de três juízes do Supremo Tribunal de Justiça, incluindo o seu presidente.

Os juízes em causa são Silva Cravid, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Frederico da Gloria e Alice Vera Cruz, ambos juízes conselheiros deste órgão. Esta decisão segue-se a um acórdão dos três magistrados, datado de 27 de abril, que ordena a devolução da Cervejeira Rosema ao empresário angolano Mello Xavier.

No mesmo dia, o presidente do STJ disse que "não vai acatar de forma alguma" a resolução aprovada pelo parlamento.

"Sempre soube que querem tirar-me daqui aliás, o poder nunca teve receio de dize-lo", mas "eu não vou acatar nenhuma resolução da Assembleia que seja ilegal, eu não acato. Vou usar todos os mecanismos à minha disposição para contrariar isso", disse Silva Gomes Cravid ao jornalistas.

Em comunicado, o Conselho Superior de Magistratura Judicial disse que também "não acatará tal resolução por esta padecer de vícios e violações das normas constitucionais e demais leis da República".

O primeiro-ministro são-tomense disse domingo que a aprovação da resolução parlamentar de exoneração e reforma compulsiva dos juízes conselheiros do STJ visa "atacar o cancro" no sistema judiciário do país.

"Apelamos, assim ao mais alto magistrado da nação, o Presidente da República para não promulgar uma resolução que claramente viola o artigo 51 da Lei Base do Sistema Judiciário", acrescentou Hilfred Moniz, presidente Conselho Jurisdicional da OASTP.

A Ordem dos Advogados sublinha que defende a reforma da justiça, que no seu entender deve ter em contra todos "os interesses emergentes da vida social do país, particularmente os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, assim como a manutenção do Estado de Direito Democrático".

Para a Ordem, as medidas assumidas pelo executivo e pelos deputados da Assembleia Nacional constituem uma "subversão inadmissível dos princípios da separação de poderes e da interdependência externa dos magistrados".

"Nós não iremos pactuar com mais esta violação dos princípios basilares consagrados na nossa constituição e que caracterizam o nosso estado de direito", sublinha o presidente Conselho Jurisdicional da OASTP em declaração a jornalistas.

A Ordem dos Advogados são-tomenses toma como exemplo o caso da cervejeira Rosema para explicar que o não cumprimento das decisões dos tribunais "desincentiva claramente qualquer investimento no país".