Ordem pública volta após morte de vendedora de rua e de tumultos em bairro de Luanda

Segundo o intendente Mateus de Lemos Rodrigues, porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, a calma regressou às primeiras horas de hoje à avenida 21 de janeiro, na zona de Rocha Pinto, depois dos tumultos de quase três horas que envolveram polícias e cidadãos, com as viaturas a circularem já com normalidade.

"Fala-se de uma denúncia de um agente que teria morto a tiro uma cidadã. Isto provocou esta reação hostil, o que nos obrigou a usar meios mais avançados para reposição e manutenção da ordem e tranquilidade pública, no local", disse.

Ainda estão por esclarecer as causas que levaram aos incidentes.

Num balanço provisório, o oficial da corporação aponta para a morte de uma cidadã, feridos em número indeterminado e danificação de viaturas civis que circulavam na altura na zona.

Mateus Rodrigues indicou que o suposto polícia acusado de ter disparado contra a cidadã será responsabilizado criminalmente e, a par disso, será aberto um inquérito para averiguar o que realmente ocorreu e se houve excessos, negligência ou inobservância dos princípios de atuação policial entre os agentes envolvidos.

O tumulto ocorreu na zona da chamada Padaria, no sentido Aeroporto-Gamek, e, durante as confusões, populares vedaram a via ateando fogo a pneus e outros objetos.

Terça-feira, Mateus Rodrigues admitiu a possibilidade de haver mais vítimas, de acordo com relatos da população, que apontam para três mortes.

"Não podemos confirmar nem negar, a situação é de tal maneira hostil que pode levar a isso. A multidão está a agir de forma muito violenta, está a confrontar violentamente as nossas forças e é possível que situações do género possam ocorrer", disse.

O responsável avançou que um dispositivo da Polícia de Intervenção Rápida reforçou então o dispositivo da Unidade Operativa de Luanda no local.

A polícia apelou calma à população na situação que, durante o fim da tarde de terça-feira, começou a ser partilhada nas redes sociais, com fotografias e vídeos, que mostravam contentores de lixos incendiados e viaturas com vidros partidos e um número elevado de pessoas no local.