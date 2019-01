"Ordem!". Quem é John Bercow? "Ordem!"

Alexandre Brito - RTP18 Jan, 2019, 11:29 / atualizado em 18 Jan, 2019, 11:49 | Mundo

John Bercow no momento da votação ao acordo do Brexit | Reuters

O presidente da Câmara dos Comuns é, digamos assim, o equivalente ao presidente da Assembleia da República em Portugal.







É escolhido após os atos eleitorais, mas a tradição britânica tem ditado que uma vez presidente da Câmara dos Comuns, só de lá sai quando renuncia, passando então - uma vez mais funciona aqui a tradição britânica - para a Câmara dos Lordes.











O atual presidente da Câmara dos Comuns é John Bercow. A forma muito peculiar como gere as discussões tornou-o numa estrela mundial. São vários os vídeos que circulam pela internet com o seu característico grito a pedir ordem no Parlamento.







How to maintain order during a Brexit vote in the House of Commons like Speaker John Bercow. #TheMoment pic.twitter.com/H2lYjMLG0H — CBC News: The National (@CBCTheNational) 16 de janeiro de 2019

Apesar desta fama mundial atual, a verdade é que no meio político britânico Bercow não é visto de forma tão simpática. Há quem o acuse de ser parcial e por vezes até desrespeitoso em relação aos deputados.





Nos meios de comunicação britânicos circula mesmo a informação que Theresa May poderá não aprovar - se aí chegar - a passagem de Bercow para a Câmara dos Lordes. A primeira-ministra britânica não estará satisfeita com a forma como Bercow tem gerido a discussão do Brexit no Parlamento.