Organização ambiental recorre à justiça para bloquear investimento britânico em gás natural 

O organização argumenta que estão em causa normas internacionais sobre o ambiente e direitos humanos, a falta de transparência por não ter sido publicado o estudo sobre os impactos do projeto e o desrespeito dos compromissos feitos no Acordo de Paris para a redução de investimentos em infraestruturas de combustíveis fósseis.

A organização confirmou hoje à agência Lusa ter instruído advogados para apresentar esta semana um "pedido de revisão judicial da decisão de investir e pretende obter uma declaração de que, ao fazê-lo, o governo agiu ilegalmente".

A `Friends of the Earth` afirma que os trabalhos de construção offshore e onshore terão implicações ambientais imediatas, nomeadamente devido à necessidade de dragagem, instalação de estruturas submarinas, paredões e docas, que vão resultar na destruição de zonas húmidas e habitats no estuário.

Em termos do impacto na população, antecipa a relocalização dos habitantes de aldeias piscatórias e um aumento das emissões de gases poluentes em até 10% até 2022.

"Os desenvolvimentos de gás também estão a contribuir para a desestabilização da província de Cabo Delgado, alimentando as tensões subjacentes e contribuindo para o aumento da violência no Norte de Moçambique", alerta.

O governo britânico confirmou em julho que vai contribuir com até 1,15 mil milhões de libras (1,3 mil milhões de euros) para o projeto de gás natural liquefeito (GNL) do norte de Moçambique, através da agência UK Export Finance (UKEF).

O apoio consiste em 300 milhões de libras (333 milhões de euros) em empréstimos diretos a empresas britânicas e 850 milhões de libras (944 milhões de euros) em garantias a bancos comerciais que concedem empréstimos.

Will Rundle, da Friends of the Earth, acusou Londres de "hipocrisia" por considerar que o projeto vai agravar a "catástrofe climática" num dos países mais pobres do mundo que já está a sofrer o impacto das mudanças climáticas, numa referência às tempestades e inundações registadas do ano passado.

Para o advogado Rowan Smith, em causa está a obrigação do governo em divulgar o estudo de impacto do projecto, cujo investimento poderá violar uma série de normas de direito internacional sobre o ambiente e os direitos humanos.

A petrolífera francesa Total disse ter angariado um financiamento de 14.900 milhões de dólares (13.000 milhões de euros) para o projeto, incluindo empréstimos diretos e cobertos de oito agências de crédito à exportação, 19 instituições bancárias comerciais e um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento.

O projeto envolve o desenvolvimento de unidades de produção de gás `offshore` ligadas a uma unidade `onshore` de recebimento de gás e liquefação de gás natural, o qual será direcionado para consumo doméstico e exportação.

A petrolífera francesa mantém o ano de 2024 como prazo previsto para a primeira entrega de gás, esperando-se atingir a plena produção (13,12 milhões de toneladas/ano) em 2025.

O consórcio tem contratos de venda fechados sobretudo para mercados asiáticos (China, Japão, Índia, Tailândia e Indonésia), mas também europeus, através da Eletricidade de França, da Shell e da britânica Cêntrica.

A Total lidera o consórcio da Área 1 com 26,5%, ao lado da japonesa Mitsui (20%) e da petrolífera estatal moçambicana ENH (15%), cabendo outras participações à indiana ONGC Videsh (10%) e à sua participada Beas (10%), à Bharat Petro Resources (10%), e à tailandesa PTTEP (8,5%).