Organização Internacional para as Migrações alerta que escalada do conflito vai aprofundar necessidades humanitárias

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, admitiu hoje estar "extremamente preocupado" com a escalada do conflito na Ucrânia, que vai aprofundar as necessidades humanitárias, prometendo continuar a prestar assistência no país.