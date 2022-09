Organização Internacional para as Migrações garante reforço de apoio a refugiados ucranianos

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações garantiu a Zelensky o reforço do apoio aos refugiados ucranianos, especialmente com a chegada do Inverno. Na primeira visita à Ucrânia desde o início da guerra, António Vitorino foi recebido pelo presidente para debater a situação dos mais de 15 milhões de ucranianos que tiveram de deixar a casa em que viviam - refugiados que procuraram ajuda noutros países, mas também deslocados internos.