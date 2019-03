Organização Meteorológica Mundial defende reforço de sistema de alertas em Moçambique

Lusa21 Mar, 2019, 17:46 | Mundo

Em entrevista à ONUNews, Filipe Lúcio, que é diretor do Escritório sobre o Quadro Global para os Serviços Climáticos da OMM e ex-diretor do Instituto Nacional de Meteorologia em Moçambique (INMM), disse que a agência acompanha com "muita preocupação" a situação no país.

"A OMM tem estado a acompanhar este fenómeno com muita preocupação, pelo facto de ter sido um ciclone dos mais fortes, de categoria 4, capaz de causar estragos e os estragos em Moçambique foram consideráveis. Estamos interessados não só em monitorizar, mas também em trabalhar com o país no sentido de reforçar a sua capacidade de avisos prévios", disse.

Filipe Lúcio revelou ainda estar em contacto com os serviços de meteorologia moçambicanos na coordenação de "uma possível missão de avaliação no terreno para determinar o que mais se pode fazer para reforçar as capacidades do Instituto Nacional de Meteorologia".

O responsável da OMM, que durante as cheias de 2000 em Moçambique presidia ao INMM, adiantou que foram tiradas lições importantes dessa altura em matéria de alerta às populações, mas reconheceu que há questões que é preciso rever.

"Tirámos lições do que aconteceu no ano 2000 e foi reforçado, não só o sistema de aviso prévio, mas também a capacidade das instituições [...]. Houve um relativo avanço, houve melhorias e essas melhorias foram acompanhadas por alguma legislação que veio melhorar o ambiente de [resposta às] catástrofes", considerou.

Apontou, por outro lado, que no caso dos ciclones tropicais, "um ciclone de categoria 4 precisa de códigos de construção que permitam que as infraestruturas que existem sejam capazes de aguentar rajadas que excedem os 150 quilómetros por hora".

O diretor da OMM sustentou que o nível de destruição registado evidencia que a construção não estava dimensionada para fazer face a um ciclone desta magnitude.

"Em termos de aviso, a informação já estava disponível muito antes da ocorrência do ciclone e foi possível prestar alguma informação de forma antecipada. Agora, importa é ver, o facto de as infraestruturas não terem sido desenhadas para aguentar com este tipo de evento", sublinhou.

Assinalou também a questão das construções precárias, as mais afetadas, e apontou necessidade de perceber se existiam no país, na região da Beira em particular, centros específicos previamente identificados e previamente preparados para poderem acolher pessoas.

"Há uma série de coisas que têm de ser revistas não simplesmente do ponto de vista de aviso prévio, mas também de organização para que, quando o aviso é dado, as estruturas e as pessoas possam reagir", disse.

Por outro lado, apontou a importância de as populações compreenderem a informação que lhes é transmitida nos avisos, alertando para os riscos da desvalorização das consequências deste tipo de fenómenos climáticos.

"As pessoas confirmaram que receberam informação, mas acharam que talvez não fosse necessário sair das suas casas porque eventualmente não causaria muitos estragos. Há também aqui uma questão de conhecimento [...] e as pessoas têm de ser capazes de visualizar o impacto que podem esperar deste tipo de fenómenos, de acordo com a sua categoria", reforçou.

O representante lembrou que o aquecimento global aumenta a intensidade destes fenómenos climatéricos, sendo por isso fundamental que se aposte em mais informação às populações sobre os verdadeiros impactos destes desastres naturais.

Segundo o responsável, o ciclone tropical Idai, que atingiu Moçambique, Zimbabué e Maláui, causando mais de 400 mortos, foi classificado como de categoria 4 numa escala de 1 a 5.