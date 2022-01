Organização mundial da saúde anuncia que infeções no mundo aumentaram na semana passada 70%, um valor inédito

As infeções no mundo com o coronavírus que causa a covid-19 aumentaram na semana passada 70%, um valor inédito, e as mortes baixaram 10%, refere hoje o boletim epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS).