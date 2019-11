Organização não-governamental condena deportação de norte-coreanos suspeitos de homicídios

Em 2 de novembro, a marinha sul-coreana intercetou um navio de pesca norte-coreano após uma perseguição de dois dias e deteve os dois norte-coreanos, lembrou a HRW em comunicado.

"O Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse que o Governo conduziu uma investigação interdepartamental e determinou que os dois homens, na casa dos 20 anos, mataram 16 outros membros da tripulação enquanto pescavam lulas no mar do Leste. Depois de entrar em contacto com as autoridades norte-coreanas no dia 5 de novembro, as autoridades deportaram os dois homens para a Coreia do Norte a 7 de novembro", pode ler-se na mesma nota.

"O regresso desses dois homens à Coreia do Norte era ilegal sob a lei internacional devido à probabilidade de serem torturados pelo sistema legal extremamente brutal do regime norte-coreano", defendeu o vice-diretor daquela organização não-governamental na Ásia, Phil Robertson.

"As autoridades sul-coreanas deveriam ter investigado minuciosamente as acusações contra os dois homens e garantido que estes tiveram a oportunidade de contestar o regresso à Coreia do Norte", acrescentou.

Um porta-voz do Ministério da Unificação, Lee Sang-min, disse que o Governo sul-coreano decidiu expulsar os dois pescadores porque eram "criminosos graves e não políticos" e que, "como criminosos brutais não poderiam ser reconhecidos como refugiados sob as leis internacionais", refere-se no comunicado.