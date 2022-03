Organização timorense critica avaliação de uso do português de candidatos a presidente

"Usar português para avaliar a capacidade dos candidatos ao cargo de Presidente da República é injusto e cria uma barreira para os cidadãos que não entendem português para concorrerem à eleição", afirmou a ONG Justice System Monitoring Program (JSMP), num comunicado em inglês.

A ONG, que monitoriza o setor judicial no país, questionou a decisão da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de incluir algumas questões em português no debate que vai organizar, em 15 de março, com os 16 candidatos às presidenciais, cuja primeira volta está prevista para 19 de março.

A decisão do uso do português "que está a ser aplicado pela CNE para avaliar a capacidade dos candidatos ao cargo de Presidente da República é incorreto, injusto e cria uma barreira" para alguns cidadãos "mesmo que tenham a capacidade de exercer as funções e competências do Presidente da República", disse a diretora-executiva da JSMP, Ana Paula Marçal.

A organização referiu que a Constituição determina a existência de duas línguas oficiais, português e tétum, no país, sendo "importante que os candidatos (...) ao cargo (...) compreendam uma destas duas línguas".

"Se entendem ambas as línguas, então isso é ainda melhor", afirmou.

Os chefes de Estado de vários países "quando fazem uma visita oficial a outro país, incluindo às Nações Unidas, usam sempre a língua oficial que compreendem, e isso é interpretado em línguas internacionais", indicou.

"A capacidade de agir como Presidente da República não deve basear-se apenas na capacidade linguística. Mesmo que um cidadão não compreenda perfeitamente o português ou uma das línguas internacionais, isso não significa que ele ou ela não tem capacidade para se tornar Presidente da República", afirmou.

A ONG considerou ainda que como "a maior parte da população só compreende tétum", se os candidatos falarem em português, os eleitores não vão poder "acompanhar adequadamente este debate e avaliar a capacidade dos candidatos que concorrem ao cargo".

"Isto terá impacto nas suas escolhas nas próximas eleições. Por isso, a JSMP recomenda que a CNE retire esta regra e permita que os candidatos escolham livremente e utilizem livremente uma das línguas oficiais que desejam no debate", afirmou Marçal.

Até ao momento, apenas a candidatura da presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e atual vice-primeira-ministra, Berta dos Santos, contestou a decisão da CNE.

Dez candidatos ouvidos pela Lusa, entre os 16 que se apresentaram, concordaram com a decisão e lembraram que o português é, a par do tétum, uma das línguas oficiais do país e que o Presidente deve dominar as duas.

Os candidatos lembraram que a Constituição define as duas como línguas oficiais, a lei base e restantes leis são em português e o domínio do português é um requisito essencial de competência.