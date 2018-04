Organizações criticam impunidade, um mês após rapto e espancamento de jornalista em Moçambique

Lusa27 Abr, 2018, 11:30 | Mundo

Salema foi levado pelos agressores num carro, à hora de almoço, na Avenida 24 de Julho, uma das principais de Maputo, sendo encontrado com fraturas e outros ferimentos, horas depois, abandonado nos arredores.

Os ferimentos fazem com que continue internado num hospital da África do Sul, sem conseguir caminhar pelo seu próprio pé, referiu fonte familiar à Lusa.

"Lamento profundamente a falta de informação sobre o atentado ao jornalista Ericino de Salema", disse hoje à Lusa o secretário-geral do SNJ, Eduardo Constantino.

A falta de identificação e responsabilização dos autores dos crimes contra Salema e outras figuras críticas do Governo e Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, transmite à opinião pública a perceção de que não há um compromisso sério para o combate a este tipo de crimes.

"Quem são esses com tanto poder para, em plena luz do dia, raptarem e agredirem jornalistas, com toda a impunidade", questionou o secretário-geral do SNJ.

Por seu turno, Fernando Lima, jornalista e membro do Comité de Proteção das Liberdades, expressou preocupação com a falta de progressos nas investigações, assinalando que parece haver falta de vontade para o esclarecimento do caso.

"É muito desconfortável que um crime com este peso, no exercício da liberdade de opinião, não tenha até agora nenhum desenvolvimento", disse à Lusa.

Lima assinalou que o chefe de Estado moçambicano devia mostrar sinais inequívocos de repúdio em relação aos crimes contra a liberdade de expressão, como forma de pressionar os órgãos estatais a empenharem-se na proteção dos cidadãos.

"Uma mensagem política forte é muito importante, porque o Presidente da República é o comandante e chefe das Forças de Defesa e Segurança", acrescentou.

Por seu turno, o jornalista Jeremias Langa, moderador do programa "Pontos de Vista", de que Ericino de Salema era um dos comentadores quando foi raptado e agredido, disse que o Estado é responsável, pelo menos por omissão, pelo sucedido.

"Se o Estado falha em encontrar os autores destes atentados às liberdades fundamentais dos cidadãos, então é responsável, pelo menos por omissão", afirmou Jeremias Langa, administrador no canal privado STV.

Jeremias Langa declarou que todas as forças vivas da sociedade devem manter a pressão pelo respeito pelas liberdades no país, porque o medo interessa aos criminosos.

"Não se pode permitir o triunfo do terror e do medo sobre a liberdade, porque seria um recuo na construção do Estado de direito", acrescentou.

Falando na quinta-feira na Assembleia da República, a procuradora-geral da República, Beatriz Buchili, referiu apenas que o crime contra Ericino de Salema ainda está em investigação.

Fonte próxima da família disse hoje à Lusa que o jornalista continua hospitalizado na África do Sul, estando a cumprir sessões de fisioterapia.

A mesma fonte assinalou que o jornalista ainda não anda pelo seu próprio pé e que não há prazo para a sua saída do hospital.