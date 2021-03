Organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau exigem demissão de PGR e de ministro do Interior

As organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau exigiram hoje a demissão do Procurador-Geral da República, do ministro do Interior e do secretário de Estado da Ordem Pública e condenaram o rapto e espancamento do bloguista Aly Silva.