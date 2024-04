Organizações de ajuda humanitária com trabalho cada vez mais difícil em Gaza

Mas para o responsável que dá a cara por esta missão, explica à Antena 1, que esta ajuda é cada vez mais um desafio, tendo em conta a insegurança que se vive no terreno.





Quanto às negociações para a criação de tréguas neste território, os progressos são lentos , mas surgem informações que no Cairo, houve "um consenso" sobre "muitos pontos controversos", informou esta segunda-feira o canal egípcio Al Qahera News.



"Na ronda de negociações do Cairo, estão a ser feitos progressos significativos na aproximação dos pontos de vista", disse fonte egípcia próxima dos serviços secretos do Egito ao canal Al Qahera News, referindo que se alcançou um "consenso sobre muitos pontos controversos".



As delegações dos Estados Unidos e de Israel "vão retirar-se" hoje e as consultas "prosseguem nas próximas 48 horas", indicou o Al Qahera News.