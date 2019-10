Organizações de apoio a refugiados venezuelanos procuram apoios em Bruxelas

As organizações humanitárias estão a discutir o destino de milhões de venezuelanos que fugiram do país.Há mais de 4,5 milhões de refugiados venezuelanos espalhados por vários países da América Latina. As organizações que os ajudam querem apoio da União Europeia, como constatou o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.