Organizações exigem em Pretória extradição de ex-ministro moçambicano para EUA

"O propósito da manifestação frente à embaixada [de Moçambique] foi o de dissuadir o Estado moçambicano de quaisquer negociações para prevenir a extradição, ou para demorar, por um lado, e, por outro, para uma extradição que não seja para os Estados Unidos", explicou, em declarações à Lusa, Adriano Nuvunga.

O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), a organização não-governamental que atualmente dirige a organização moçambicana Fórum para a Monitoria do Orçamento (FMO), organizadora do evento, adiantou que, nesse sentido, foi entregue uma "longa carta" a um dos secretários da representação diplomática moçambicana, na ausência do embaixador de Moçambique em Pretória.

"O que nos preocupa é esta inação das autoridades sul-africanas e num contexto onde nós percebemos que podem estar a haver negociações entre Moçambique e a África do Sul que resultam na atual demora e podem depois resultar na extradição dele para Moçambique em vez de ir para os Estados Unidos", salientou Adriano Nuvunga.

"Por isso, viemos aqui à África do Sul para, em primeiro lugar, ir à embaixada moçambicana para o Estado moçambicano também saber que estamos aqui, e com esta manifestação fazer esta exigência, a que se seguiu uma conferência de imprensa dirigida às autoridades sul-africanas", referiu.

De acordo com Adriano Nuvunga, o FMO enviou no ano passado (2020) uma carta ao ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, a procurar saber quando é que iria tomar uma decisão sobre a extradição do antigo ministro moçambicano, detido na África do Sul há mais de dois anos.

"O ministro ignorou, não respondeu até agora e na carta pedíamos que tomasse a decisão rapidamente, não o fez e hoje cá estamos para exigir que a decisão seja feita, em primeiro lugar, e em segundo que essa decisão seja a de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos porque entendemos que o pedido de extradição de Manuel para os Estados Unidos tem precedência sobre o pedido de Moçambique que entrou depois, entrou incompleto e com informação não adequada porque até à altura não havia um processo contra Manuel Chang em Moçambique", explicou.

Questionado pela Lusa porque é que o FMO defende a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique para os EUA, Adriano Nuvunga, frisou: "Porque é somente assim que se pode fazer justiça".

"Nas atuais circunstâncias, se Manuel Chang é extraditado para Moçambique, é para matar o processo porque não existe um processo contra Manuel Chang relativamente à sua participação na assinatura das garantias, o processo de Manuel Chang neste momento está relacionado com a corrupção em torno dos entregáveis do contrato com a Prinvest", salientou.

"Nesse sentido, extraditar Manuel Chang para Moçambique é negar justiça ao povo moçambicano que sofre as consequências das ações tomadas por este concidadão", frisou Adriano Nuvunga.

O evento público de advocacia pela extradição de Manuel Chang para os EUA, que juntou em Pretória duas dezenas de pessoas, foi organizado pelo FMO, em parceria com a Southern African Human Rights Defenders Network (SAHRDN), o Human Rights Institute of South Africa (HURISA) e o grupo de advocacia Khulumani, no âmbito de uma iniciativa regional de defensores de direitos humanos contra crimes financeiros, que exige a responsabilização das pessoas envolvidas em fraude financeira e lavagem de dinheiro em Moçambique, segundo a organização.

Contactado pela Lusa, Chrispin Phiri, o porta-voz do ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola, escusou-se a confirmar o contacto com a organização moçambicana Fórum para a Monitoria do Orçamento (FMO), acrescentando que "o Governo de Moçambique será informado de qualquer decisão pelos canais diplomáticos".

"O caso já transitou nas etapas necessárias", sublinhou à Lusa o porta-voz ministerial sul-africano sem adiantar mais detalhes.

O antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro de 2018, a pedido da Justiça norte-americana, sendo considerado "peça-chave" nas dívidas ocultas do Estado moçambicano contraídas entre 2013 e 2014, à revelia do parlamento, no valor de 2,2 mil milhões de dólares (1,8 milhões de euros, ao câmbio atual), ao assinar as garantias de Estado em nome do Governo do ex-presidente Armando Guebuza.