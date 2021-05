Organizações humanitárias acusam governo de Espanha de manter migrantes em más condições

As organizações humanitárias e cristãs acusaram o Governo espanhol de manter os migrantes em centros piores que prisões, antes de serem deportados. Nas Canárias há quem admita que a rota portuguesa possa ser uma opção para as máfias que vivem do tráfico de pessoas, como constatou a enviada-especial da RTP, Daniela Santiago.