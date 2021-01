Organizações internacionais pedem respeito por decisão judicial sobre reeleição de PR

"Os altos representantes da União Africana, da CEEAC, das Nações Unidas e da União Europeia apelam a todos os atores envolvidos a respeitarem a decisão do Tribunal Constitucional e a reafirmarem o seu empenho na consolidação da democracia e do Estado de direito na República Centro-Africana", lê-se num comunicado conjunto divulgado hoje.

A nota, subscrita pelos Comissário para a Paz e Segurança da União Africana, embaixador Smail Chergui; o presidente da Comissão da Comunidade Económica de Estados da África Central (CEEAC), embaixador Gilberto da Piedade Veríssimo; o secretário-geral adjunto das Nações Unidas para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, e o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, refere que estas entidades "tomaram nota da decisão do Tribunal Constitucional da República Centro-Africana sobre o diferendo eleitoral e que proclama os resultados finais das eleições presidenciais de 27 de dezembro de 2020".

Por outro lado, "recordam a importância do diálogo na procura de soluções duradouras para a paz e a estabilidade".

Para isso, "encorajam as autoridades nacionais a promoverem a unidade nacional, o respeito pelos princípios democráticos, o diálogo político e inclusivo, a boa governação, bem como o reforço das instituições nacionais".

Além disso, devem ter também como objetivos o processo de paz, a luta contra a impunidade, e a implementação de iniciativas socioeconómicas inclusivas, nomeadamente através de programas de reconstrução e desenvolvimento pós-conflito", a fim de aliviar o seu sofrimento da população e consolidarem a paz, sublinham.

Os altos representantes da União Africana, da CEEAC, das Nações Unidas e da União Europeia expressam, por outro lado, "forte preocupação com a escalada da violência e os ataques coordenados, incluindo os que visam tomar o controlo da capital, Bangui".

Ao mesmo tempo, "condenam veementemente a violência perpetrada por certos grupos armados com o objetivo de minar o processo eleitoral e desestabilizar o país, bem como de fomentar "o discurso do ódio e o incitamento à violência, alimentado por campanhas de desinformação".

Por isso, encorajam todos a trabalharem em conjunto, numa atmosfera pacífica, para criar as condições conducentes à conclusão das próximas fases do processo eleitoral, em particular as eleições legislativas.

Os altos representantes das quatro entidades "congratulam-se com o empenho" contínuo dos militares das forças de manutenção da paz das Nações Unidas (Minusca, que Portugal integra), que trabalham em colaboração com as forças nacionais de defesa e segurança, bem como com as outras forças destacadas no quadro da cooperação bilateral com o Governo da RCA.

Além disso, as autoridades e os grupos armados devem prosseguir a implementação do Acordo Político para a Paz e Reconciliação na República Centro-Africana, de 6 de fevereiro de 2019, em estreita coordenação com os parceiros nacionais, regionais e internacionais, recomendam.

As organizações exigem que "os grupos armados ponham imediatamente termo à violência e às tentativas de desestabilização", que custaram a vida de civis, convidando-os a aderirem ao diálogo, e recordam que "os perpetradores e patrocinadores da violência terão de responder pelos seus atos criminosos perante os tribunais nacionais e internacionais".

No mesmo sentido, "encorajam (..) as autoridades nacionais a prosseguir os seus esforços para tornar operacional a Comissão de Verdade, Justiça, Reparação e Reconciliação (TJRRC)".

Por último, lançam um apelo "à contínua mobilização da sub-região" e congratulam-se com as iniciativas regionais que visam reforçar o diálogo, aliviar as tensões e procurar soluções políticas concertadas para esta crise.

Esta segunda-feira, após a sua reeleição ter sido validada pelo Tribunal Constitucional do país, o Presidente da República Centro-Africana (RCA), Faustin Archange Touadéra, apelou à reconciliação nacional e disse estar disposto a estender a mão à oposição democrática, num discurso à nação.

O tribunal supremo da RCA indeferiu os recursos apresentados para a anulação das eleições por 13 dos 16 opositores de Touadéra.

Os adversários do chefe de Estado alegaram "fraudes maciças" e que dois em cada três eleitores recenseados não puderam votar nas eleições de 27 de dezembro devido à insegurança.

Em 17 de dezembro, seis dos grupos armados rebeldes que ocupam dois terços da RCA aliaram-se na Coligação de Patriotas para a Mudança (CPC).

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, após o derrube do então Presidente François Bozizé, por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas na anti-Balaka.

Desde então, o território centro-africano tem sido palco de confrontos comunitários entre estes grupos, que obrigaram quase um quarto dos 4,7 milhões de habitantes da RCA a abandonarem as suas casas.

Portugal tem atualmente na RCA 243 militares, dos quais 188 integram a Minusca, a missão das Nações Unidas na RCA, e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.

Na última segunda-feira, a missão da ONU anunciou a morte de mais dois militares no país, elevando para sete o número de `capacetes azuis` mortos desde a formação da CPC.