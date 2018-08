Organizações não-governamentais contra "impensável" amnistia a rebeldes na RCA

Lusa24 Ago, 2018, 15:56 | Mundo

"É impensável que as pessoas responsáveis e cúmplices dos crimes mais graves possam arrogar uma amnistia na mesa de negociação. Essa ideia deve ser rejeitada incondicionalmente pelo Governo", referiu Mathias Morouba, presidente do Observatório dos Direitos Humanos da África Central (OCDH), numa declaração também assinada pela Amnistia Internacional, a Human Rights Watch (HRW) e a Federação Internacional dos Direitos Humanos (FIDH).

Os grupos armados centro-africanos apresentaram recentemente cerca de 100 reclamações, incluindo um pedido de amnistia geral, a um painel de especialistas da União Africana, que realiza a mediação com o Governo.

Representantes de cada um dos grupos vão reunir-se com o painel, na segunda-feira, em Bouar, oeste da RCA, para uma "harmonização" dessas reivindicações, antes de submetê-las às autoridades para um acordo.

Entre os pedidos está a amnistia geral para os combatentes de grupos armados e os seus líderes, medida que exigem desde que a violência, começou em 2012.

Vários líderes de grupos armados são citados em relatórios de investigação da ONU, outros estão sob ameaça de mandado de prisão e um Tribunal Criminal Especial (SPC) foi criado, em Bangui, capital da RCA, para julgar crimes cometidos desde 2003.

Por enquanto, as autoridades, apoiadas pela comunidade internacional, recusaram esse pré-requisito para a cessação das hostilidades.

Apoiado pela ONU e pelos principais parceiros da RCA, o painel da União Africana responsável por esta mediação desde julho de 2017, já se reuniu com os grupos armados e com dois antigos chefes de Estado da África central, Michel Djotodia, do Benim, e François Bozizé, do Uganda.

Várias tentativas de mediação ocorreram na região da África central desde o início da crise, em 2012, e sete acordos de paz foram assinados, sem que nenhum tenha permitido um regresso à calma.