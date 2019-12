Organizações não governamentais criticam cimeira de "traição" às pessoas

Madrid, 14 dez 2019 (Lusa) - Organizações não governamentais ambientalistas consideraram hoje que os projetos de resolução que a cimeira do clima da ONU tem para aprovar são "uma traição" do Acordo de Paris e dos milhões de pessoas que sofrem com as alterações climáticas.