Partilhar o artigo Organizações venezuelanas pedem a Portugal que desbloqueie 1.543 milhões de euros retidos no Novo Banco Imprimir o artigo Organizações venezuelanas pedem a Portugal que desbloqueie 1.543 milhões de euros retidos no Novo Banco Enviar por email o artigo Organizações venezuelanas pedem a Portugal que desbloqueie 1.543 milhões de euros retidos no Novo Banco Aumentar a fonte do artigo Organizações venezuelanas pedem a Portugal que desbloqueie 1.543 milhões de euros retidos no Novo Banco Diminuir a fonte do artigo Organizações venezuelanas pedem a Portugal que desbloqueie 1.543 milhões de euros retidos no Novo Banco Ouvir o artigo Organizações venezuelanas pedem a Portugal que desbloqueie 1.543 milhões de euros retidos no Novo Banco

Tópicos:

Rompendo Norma Alexis Bolívar,