Organizadores do Mundial do Catar criticados por pegada carbónica

Depois de ter sido, a organização sem fins lucrativos Carbon Market Watch examinou a ação dos organizadores e revelou que as emissões projetadas foram alteradas.

“Seria bom ver o impacto climático do Mundial da FIFA de 2022 a ser drasticamente reduzido mas”, disse Gilles Dufrasne, da Carbon Market Watch, e autor do relatório.O relatório da Carbon Market Watch (CMW) diz que. De acordo com a organização, a estimativa catari foi feita numa perspetiva da duração total do estádio, um dado que acreditam ser “problemático”.O Catar criou espaços verdes artificiais e diz que depois do Mundial o espaço vai continuar a ser usado para manter a neutralidade carbónica dos estádios.Estas críticas são “especulativas e incorretas”, acrescentam.Um porta-voz do Comité Supremo do Catar explicou que muitas das árvores no espaço artificial são endémicas, resistentes à seca e vão ser replantadas assim que a competição terminar.e que planos “detalhados” e “modelos de negócio” estão a ser criados para o futuro destes estádios.“Os organizadores prometeram medir, mitigar e equilibrar todas as emissões de carbono, enquanto criam soluções para cortar as emissões de carbono no Catar e na região. Assim, em nenhuma altura a FIFA induziu em erro os seus acionistas, como diz o relatório”.“A FIFA está consciente dos riscos que grandes eventos têm para a economia, ambiente natural, pessoas e comunidades.”, concluiu o regulador do futebol mundial.