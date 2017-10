Órgãos de comunicação internacionais excluídos da reeleição de Xi Jinping

RTP26 Out, 2017, 15:42 / atualizado em 26 Out, 2017, 15:43 | Mundo

Alguns dos maiores meios noticiosos do mundo, como o New York Times, The Financial Times, The Economist, The Guardian e a BBC, dizem ter sido impedidos de estar presentes no culminar do Congresso do Partido Comunista da China, que teve lugar na quarta-feira.



O Foreign Correspondents Club of China (FCCC), associação profissional de jornalistas estrangeiros em Pequim, expressou desagrado e preocupação quanto ao acesso restrito e seletivo da imprensa no evento de apresentação dos novos líderes da China.



"A conferência de imprensa é um evento de notícias de alto nível que envolvem a liderança da China e é difícil evitar a conclusão de que essas organizações de média foram escolhidas para enviar uma mensagem", afirmou o grupo num comunicado. "Nós não precisamos de elogios pródigos dos outros, no entanto recebemos relatórios objetivos e sugestões construtivas", clamou o reeleito secretário-geral do PCC durante o congresso.



Segundo o Guardian, as autoridades chinesas não deram qualquer explicação para a decisão de não convidar e banir alguns órgãos de informação da conferência de imprensa.



"Usar o acesso aos média como ferramenta para punir os jornalistas cuja cobertura as autoridades chinesas desaprovam é uma grave violação dos princípios da liberdade de imprensa", afirmou o Foreign Correspondents Club.



Um responsável pelo centro de imprensa da organização do congresso, afirmou à CNN que não tinha conhecimento quanto à seleção dos órgãos de comunicação presentes, mas que alguns não tinham sido convocados.



Esta não foi a primeira vez que se registou, na história da China, algum tipo de censura ou repressão na cobertura ou participação jornalística.



No discurso, dirigido à imprensa selecionada, Xi Jinping afirmou que “o congresso do partido recebeu relatórios extensos e detalhados dos nossos amigos na imprensa, com muitos de vocês vindos de longe. Vocês trabalharam muito e vossa cobertura jornalística captou a atenção do mundo. Quero agradecer-vos muito a todos vocês".



Os órgãos de comunicação estrageiros que receberam convite e tiveram acesso à conferência depararam-se, no entanto, com algumas restrições. Não conseguiam captar rede suficiente para utilizar os telemóveis nem tinham acesso à internet na sala onde decorreu o evento, contrariamente aos órgãos estatais que tinham acesso a linhas de internet específicas.

Bloqueios desde 2012



É conhecida a longa história de censura e de restrições à liberdade de imprensa na China.



A cobertura do Congresso Nacional do Partido Comunista da China em algumas televisões estrangeiras, como a CNN, foi temporariamente apagada.



Os sites ingleses e chineses do New York Times estão bloqueados na China continental desde 2012 e o site chinês do Financial Times foi bloqueado no início deste ano. Os sites de outras organizações de notícias, como o Economist, The Guardian e a BBC também foram esta semana temporariamente bloqueados.



Xi Jinping, que classificou este congresso como “aberto e transparente”, aumentou o controlo do Partido Comunista nos meios de comunicação durante os primeiros anos de poder, exigindo maior lealdade das organizações estatais de comunicação.