Órgãos eleitorais aguardam decisão do Tribunal sobre voto na Austrália

"A nossa posição é agora de esperar a decisão do Tribunal de Recurso. A decisão cabe ao Tribunal de Recurso e tanto a CNE [Comissão Nacional de Eleições] como o STAE [Secretariado Técnico de Administração Eleitora] estamos preparados para acatar essa decisão", disse à Lusa o presidente da CNE, José Belo.

O diretor-geral do STAE, Acilino Manuel Branco, disse à Lusa que o organismo continua a avançar nos preparativos para a realização da votação em todos os centros de votação, incluindo na Austrália.

"Continuamos a manter a nossa posição e a avançar com os preparativos. Claro que acataremos a decisão do Tribunal de Recurso, mas temos que continuar a avançar nos preparativos", explicou à Lusa.

Branco explicou que o material não sensível, como cabinas de voto e panfletos informativos, entre outros, começou já a ser distribuído, faseadamente, pelos municípios do país.

"Todo o material sensível, incluindo urnas e boletins de voto, vai seguir para os municípios no dia 11 de março. No caso da diáspora, e por questões de disponibilidade de voos, o material sensível segue no dia 14 de março", indicou.

Os dois responsáveis falaram à Lusa depois de uma reunião alargada hoje em que participaram responsáveis da CNE, do STAE, das candidaturas e ainda do Ministério da Administração Estatal (MAE) e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC).

Em causa está uma polémica deliberação da CNE que decidiu, unanimemente, suspender a votação na Austrália por não se ter realizado a atualização do recenseamento, o que segundo o STAE se deveu às restrições da covid-19 naquele país.

A decisão tem suscitado críticas de vários candidatos e de eleitores na Austrália ouvidos pela Lusa, com fonte do Tribunal de Recurso a confirmar que deu entrada um protesto formal da candidatura de Francisco Guterres Lú-Olo, atual chefe de Estado.

Nesse documento, a que a Lusa teve acesso, o mandatário da campanha de Lú-Olo, Fernando Gusmão, pediu aos juízes do Recurso a "declaração da inconstitucionalidade e da ilegalidade" da deliberação da CNE.

Gusmão considerou que a deliberação viola oito artigos da Constituição timorense e que, como consequência, deve avançar a votação nos centros na Austrália.

Em concreto, a deliberação "viola o direito de voto dos cidadãos timorenses que vivem na Diáspora, em concreto, Austrália (...) e restringe a liberdade e o exercício de direito de voto" desses eleitores, defendeu.

Além disso, "viola o princípio de universalidade da realização da eleição e o princípio da livre participação dos cidadãos" e "de alguma forma, viola o princípio fundamental da Constituição, a igualdade de todos os cidadãos timorenses", segundo o mandatário.

A decisão do Tribunal de Recurso poderá ser conhecida na quinta-feira.

Durante a reunião de hoje foi ainda feito um balanço dos primeiros dias da campanha, que começou a 02 de março.

Belo disse que se falou de questões como alguns incidentes que ocorreram envolvendo apoiantes de alguns candidatos, a necessidade do cumprimento do calendário de campanha acordado e ainda a participação de crianças em atos de campanha.

"Pedimos para respeitar o calendário e para que os discursos na campanha não sejam de insultos ou provocação. No caso dos incidentes ocorridos, a questão está já nas mãos da polícia que está a fazer a investigação", disse José Belo.

"Relativamente à participação de crianças, as candidaturas explicaram que muitas vão com as famílias aos comícios ou que aparecem voluntariamente e que isso nem sempre é possível controlar", afirmou.

A campanha decorre até 16 de março e a votação está marcada para 19 de março.