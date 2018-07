Ortega não antecipa eleições e nega controlar paramilitares

RTP24 Jul, 2018, 16:29 | Mundo

Numa entrevista inédia à Fox News, Ortega recusou esta segunda-feira a ideia de antecipar as eleições presidenciais na Nicarágua, numa altura em que vários protestatários pedem a sua demissão.



“Existem períodos eleitorais, e o nosso termina com as eleições de 2021, quando teremos uma nova eleição. Nessa altura é que veremos quem será votado para a nova administração”, afirmou Daniel Ortega na entrevista à Fox News.



Acrescentou ainda que sabia ter-lhe sido atribuída a intenção de antecipar as eleições, mas na verdade ele próprio não tinha indicado que necessitavam de ser antecipadas.



“Antecipar as eleições criaria instabilidade na segurança e tornaria as coisas piores”, disse.



Os protestos na Nicarágua, que começaram a 18 de abril, já provocaram pelo menos 292 mortos, segundo adiantou a organização não-governamental Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (CENIDH) esta segunda-feira.







No entanto, Daniel Ortega tem a sua própria versão dos acontecimentos.

Nicaraguan President Daniel Ortega on paramilitary groups attacking protesters: At night, when there are no peaceful demonstrations, we've had clashes provoked by the paramilitary forces, organized by people that are against the government. #SpecialReport pic.twitter.com/OeHzQOuewD — Fox News (@FoxNews) 23 de julho de 2018

Ortega nega controlar paramilitares

“Nenhum nicaraguense morreu numa igreja"

Government of Nicaragua crosses the limit of which is inhuman and immoral. Criminal repression since Friday night against civilians, mostly students, is condemnable from every point of view. The international community can not be indifferent! @WHAAsstSecty @OAS_official — Silvio José Báez (@silviojbaez) 14 de julho de 2018

“Nenhum nicaraguense morreu numa igreja. Isso é falso”, afirmou Daniel Ortega em entrevista.





¿No ha habido ataque a la Iglesia? Parroquia Divina Misericordia 13 de Julio... ¿Y esto que?@soyfdelrincon pic.twitter.com/OkTwuGdY1C — Erick Alvarado Cole (@erickAlCol) 24 de julho de 2018

O que se passa na Nicarágua

Na mesma entrevista que deu à, o presidente da Nicarágua garantiu que “já passou uma semana desde que a agitação parou” e que “a questão está a normalizar-se no país”. Para além disso, afirma que não existem ataques contra as manifestações pacíficas que decorrem durante o dia.“Não fomos atacados em nenhuma das manifestações pacíficas. À noite, quando não há manifestações pacíficas, temos tido conflitos provocados por forças paramilitares, organizadas por pessoas que estão contra o Governo”, explicou o presidente.Mas nem toda a gente confirma estas afirmações. Como é escrito no jornal, Yader Luna, uma jornalista nicaraguense, declarou que apesar de o jornalista dater feito as questões certas, Ortega mentiu em todas as suas respostas.“Ele negou ataques nos quais dezenas de pessoas foram mortas em plena luz do dia”, afirma a jornalista.O presidente da Nicarágua é ainda muito claro sobre a identidade das forças paramilitares que atacam os manifestantes. Supostamente, estes são a favor do Governo de Ortega. Segundo o próprio, os paramilitares não são controlados pelo Governo.“São forças que obedecem a organizações políticas [do Partido Liberal], algumas até elegeram deputados para a Assembleia Nacional. Outras não participaram nas eleições, recusaram-se a fazê-lo, e têm organizado estes grupos paramilitares já há algum tempo, tirando vantagem de todas as pequenas situações para lançar ataques”, esclarece Ortega.Afirma que esses grupos são financiados pelo tráfico de drogas mas também por várias organizações, incluindo as dos Estados Unidos, que utilizam fundos para treinar paramilitares e ajudá-los a obter armas.Tal como noticia o jornal, a Igreja Católica serviu de mediadora durante a crise política. No entanto, também esta tem sido atacada pelo Governo de Ortega.“Pensava que eram mediadores, mas não, estavam comprometidos com os golpistas”, disse Ortega, no passado sábado, durante a celebração do 39º aniversário da revolução sandinista.Esta segunda-feira, na entrevista que cedeu à, o seu discurso foi muito diferente.“Não houve perseguição a membros da Igreja Católica. Pelo contrário, nós convidamo-los a fazer parte dos diálogos, para que estes cresçam e se desenvolvam de uma forma aberta”, garantiu o presidente.O próprio jornalista confrontou-o com odo bispo de Manágua, Silvio José Báez, que relata uma realidade diferente. Neste afirma que “o Governo da Nicarágua ultrapassa o limite do que é inumano e imoral”.Na entrevista televisiva, Ortega continuou a garantir que o Governo não tem nenhum problema com a Igreja Católica, negando ataques realizados em igrejas, mesmo depois de dois manifestantes terem sido mortos dentro da igreja da Divina Misericórdia, em Manágua.Nummais recente, o bispo de Manágua partilhou uma publicação onde se pode ler: “Não tem havido ataques à Igreja? E isto, o que é?”No final da entrevista, Ortega confessa que concordou em concedê-la porque, mesmo fazendo parte de um país pequeno com uma economia frágil, “merecemos respeito”.“Tem havido uma campanha de mentiras, mentiras terríveis para tentar destruir a imagem da Nicarágua e do seu Governo”, afirma.Ortega tem estado na linha de fogo depois de propor um decreto, a 18 de abril, onde aumentava as contribuições dos trabalhadores e empresários e impunha uma retenção fiscal de cinco por cento para os reformados.A medida não agradou à população de Nicarágua, que desde então tem protestado nas ruas. Desses protestos já resultaram pelo menos 292 mortos, segundo a CENIDH. No entanto, os números são difíceis de precisar, por não existir uma fonte oficial que forneça dados exatos.Há 40 anos atrás, Ortega lutou contra a ditadura dos Somozas, que durante vários anos controlavam o país. Agora, os manifestantes acusam-no de assumir o mesmo papel de ditador juntamente com a sua mulher, que ocupa o lugar de vice-presidente do país.“Primeiro que tudo, não estamos a falar de nenhuma dinastia. Nunca me ocorreu implantar uma dinastia”, garante Ortega na entrevista que deu àSegundo noticia o jornal britânico, esta entrevista é, alegadamente, a primeira entrevista de Ortega sem perguntas escritas, desde um encontro com a, em 2009.