Os 27 europeus reafirmam não estar abertos a renegociações

STEPHANIE LECOCQ - EPA

A primeira-ministra britânica deslocou-se a Bruxelas para dizer que que a União Europeia não está a fazer nenhuma nova oferta, sobre a solução para a fronteira entre as duas Irlandas que é, nesta altura, o principal entrave ao acordo do Brexit.



O porta-voz da União Europeia Donald Tusk volta a afirmar que o acordo de saída não está aberto a renegociações e mostra a preocupação da manutenção de paz no território entre a Irlanda e Inglaterra.



Até ao fim do mês, deverá haver nova reunião entre as partes.



Já na segunda-feira, têm encontro marcado os negociadores de Londres e Bruxelas: Stephen Barclay e Michel Barnier.