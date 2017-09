Os mísseis de Pyongyang são perigosos para a aviação comercial?

RTP15 Set, 2017, 16:11 / atualizado em 15 Set, 2017, 16:14 | Mundo

Todos os mísseis lançados pela Coreia do Norte passam e sobrevoam a área destinada à circulação de aviões comerciais antes de caírem no Oceano Pacífico.



De acordo com especialistas ouvidos pela BBC, a probabilidade de haver um incidente é baixa. Ainda assim, o risco existe.



“Se um avião comercial for atingido, a pressão para haver uma resposta militar por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados vai aumentar bastante”, avisa Vipin Narang, perito em segurança na Ásia do Sul pela MIT.

Como as coisas podem correr mal

“Estes testes balísticos são um risco para a aviação comercial”, afirma Ankit Panda, editor da revista The Diplomat.



Apesar disso, Panda diz que “determinar o risco de um incidente é difícil”. “A probabilidade é muito baixa. Em última análise, estamos a falar de dois objetos razoavelmente pequenos colidirem num espaço tridimensional”, acrescentou.



A Coreia do Norte, como outros países, tem acesso à informação da aviação civil internacional. Dessa maneira, conseguem analisar o espaço aéreo para onde vão lançar o míssil e determinar em que área cairá.



“Pyongyang quer minimizar o risco de um incidente”, afirma Ankit Panda. “Contrariamente ao que as pessoas possam pensar, eles não querem que isso aconteça”, acrescentou.



Mas o risco existe e pode ganhar outras dimensões por causa de dois fatores: o míssil pode sair da rota destinada e entrar num espaço aéreo mais movimentado ou o míssil pode desmembrar-se durante o voo e criar um campo de detritos.

Agências de viagens tomam precauções

Apesar do risco de um incidente ser baixo, é algo que as companhias aéreas estão a ter em consideração.



“Algumas agências de viagens disseram que vão mudar a rota dos seus voos para evitarem passar pela Coreia do Norte”, explica Ellis Taylor, um analista da FlightGlobal. “Em agosto, a Air France deixou de voar perto da Coreia do Norte”, acrescentou.



A decisão foi tomada depois de um avião ter passado a 100 quilómetros de distância de um dos mísseis lançados anteriormente por Pyongyang. Os voos da companhia aérea francesa para Tokyo e Osaka demoram aproximadamente mais 30 minutos de maneira a evitarem passar pela Coreia do Norte.



Se a tensão em torno da península coreana continuar, as companhias aéreas ver-se-ão obrigadas a mudar as rotas de tráfego.