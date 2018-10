Os perigos de morte inerentes à gluteoplastia

RTP05 Out, 2018, 14:41 / atualizado em 05 Out, 2018, 15:04 | Mundo

A Associação Britância de Cirurgiões Plásticos e Estéticos (BAAPS) deu instruções aos seus membros, segundo o jornal The Independent , para não levarem a cabo a operação conhecida como "Brazilian butt lift" - algo assim como gluteoplastia brasileira. Esta operação, explica a BAAPS é a mais mortífera das cirurgias cosméticas.





O aviso foi emitido depois de vir ontem, quinta feira, para o ar uma reportagem da BBC sobre uma mulher com vinte e muitos anos que faleceu na sequência de uma dessas intervenções cirúrgicas.





Algum tempo antes tinha sido largamente noticiada a morte de Leah Cambridge, uma mulher de 29 anos, que sofreu um colapso cardíaco depois de ser submetida a uma gluteoplastia numa clínica de Izmir, Turquia.





A operação consiste em retirar gordura das costas ou do estômago do ou da paciente, para injectá-la nas nádegas. Mas com frequência tem dado origem a infecções ou a necroses. Além disso, quando a gordura é injectada num vaso sanguíneo importante, o procedimento pode ocasionar crises cardíacas fatais.





Segundo disse à reportagem da BBC Victoria Derbyshire, da BAAPS, calcula-se que uma em cada 3.000 pessoas que em todo o mundo são submetidas a esse tipo de cirurgia sofra complicações pós-operatórias fatais.





O presidente da associação, Simon Withey, afirmou a este respeito numa conferência de imprensa: "É muito difícil tomar posição contra este tipo de operação quando o resto do mundo está a levá-la a cabo ou a aceitá-la". Por isso, acrescentou, "potencialmente estamos a empurrar pessoas daqui para ambientes menos seguros, noutras partes do mundo. Penso portanto que é necessário reforçar a mensagem: não há no mundo lugar nenhum em que esta seja especialmente considerada uma operação segura".