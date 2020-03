Os primeiros 100 Dias da Comissão von der Leyen

Marcados pelo Brexit, pela luta contra as alterações climáticas, uma nova crise de refugiados, as dificuldades em chegar a acordo para o Orçamento dos próximos anos e novo coronavírus. O "Europa Minha" pediu a dois antigos eurodeputados - Ana Gomes e Carlos Coelho - para avaliarem os primeiros 100 dias do executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen.