OSCE responsabiliza separatistas por falha que causou a morte de observador na Ucrânia

É a primeira morte de um integrante da Missão de Observação Especial desde que foram enviadas equipas da OSCE para o terreno, há três anos.



O conflito na Ucrânia, lembra Isabel Santos, fez já dez mil mortos, vinte mil feridos e provocou dois milhões de deslocados.



"A situação humanitária no terreno é muito má. Os dois acordos de Minsk têm sido repetidamente violados por todas as partes. É necessária uma intervenção urgente no terreno para estabilizar a situação", defende a Vice-presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE.



A responsável fala num conflito que tem ganho intensidade desde setembro do ano passado (com uma pausa no período de Natal), com a Rússia a negar envolvimento direto, ou apoio aos separatistas "que têm recebido armamento, inclusive, pesado, de origem russa".