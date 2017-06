Otília Ferreira, a portuguesa que quer "contribuir para uma maioria do presidente Macron"

Lusa 05 Jun, 2017, 11:52 | Mundo

Médica ginecologista e obstetra, a portuguesa de 60 anos integra a lista de candidatos às legislativas de 11 e 18 de junho em França com a etiqueta A República em Marcha! do presidente Emmanuel Macron.

"Atualmente há urgência em dar uma maioria forte ao presidente porque esta recomposição total da política francesa ainda é frágil e tem que ser acompanhada por uma maioria forte. Localmente, ele deu-me essa honra de ser a sua representante e para mim é importante", explicou à Lusa, em português, a candidata.

Otília Ferreira faz parte dos cerca de 50% de nomes oriundos da sociedade civil dos 522 candidatos às legislativas apresentados pelo movimento A República em Marcha! e disse que "trabalha a 100%" como médica e não é uma "profissional da política".

A portuguesa aderiu ao partido centrista Modem em 2007, sendo conselheira nacional desse partido desde 2011 e foi eleita, em janeiro de 2016, conselheira regional da Nova-Aquitânia com a etiqueta do Modem que se aliou a Emmanuel Macron antes das eleições presidenciais.

Oriunda de Lisboa, Otília Ferreira chegou a França no verão de 1969, clandestinamente, com a mãe e os irmãos, numa viagem que não esquece e em que recorreram a passadores, passando a pé a fronteira para Espanha e depois chegando de comboio a França.

"Para passar tínhamos de ir sem bagagem. Subimos para um comboio e a mamã disse-nos que tínhamos de levar várias peças de roupa porque senão chegando a França não tínhamos nada. Estávamos vestidos com várias camadas de roupa num calor do mês de julho e quando o comboio parou em Hendaia, estava um guarda francês que, com um grande sorriso, nos disse `Sejam bem-vindos a França", recordou.

Os primeiros tempos foram difíceis e pobres, mas Otília completou o liceu, obteve a nacionalidade francesa aos 18 anos e depois começou a trabalhar para pagar a faculdade de medicina.

Se for eleita deputada, além de querer defender temas como a Europa, a laicidade, a saúde, o ambiente, a proteção dos direitos das mulheres, as problemáticas do litoral, a economia social e solidária e a economia de transição energética, Otília Ferreira também gostaria de dar voz aos portugueses no parlamento francês.

"Gostaria imenso de poder escrever esta passagem política em articulação com os portugueses. Eu tenho esta binacionalidade. É claro que se amanhã estiver na assembleia será um prazer dar essa possibilidade de facilitação da articulação Portugal-França", continuou a portuguesa que em 2016 publicou o livro "Enfant volé" ("Criança roubada"), que tem como pano de fundo o regime salazarista.

Outras das suas prioridades no parlamento seriam um maior acompanhamento da formação profissional, o desenvolvimento de um Erasmus profissional e uma democracia local mais ativa.

"Quero uma democracia local mais ativa com a integração das decisões dos eleitores. Quero ser uma deputada de proximidade e estar regularmente com os eleitores para lhes dar conta das soluções encontradas ou das dificuldades para atingir essas soluções na Assembleia e nos encontros com os ministros", descreveu.

Otília Ferreira, que viveu na região de Paris, na ilha francesa da Martinica e está instalada em La Rochelle desde 2010, é candidata na primeira circunscrição de Charente-Maritime e enfrenta 11 adversários, estando confiante na possibilidade de ser eleita.

"Tenho esta etiqueta de A República em Marcha! e há uma coerência porque os franceses enviaram o Emmanuel Macron para o Eliseu, é normal que lhe deem os meios para fazer a política", afirmou, explicando que o mais forte adversário é o deputado cessante Olivier Falorny que se apresenta como candidato independente da esquerda.

Entre os adversários de Otília, há também um lusodescendente, Bruno Leal, que é candidato de Os Republicanos, professor de História Moderna na Universidade de La Rochelle e especialista da História de Portugal, nomeadamente do Algarve dos séculos XVII e XVIII.