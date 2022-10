"Ou largam as armas, ou vamos destruir tudo o que construímos". Trabalhadores petrolíferos do Irão solidários com manifestantes

«منم بختیاری منم مرد جنگ، بمیرم به نام و نمانم به ننگ»

هشدار کارگران سکوهای پارس جنوبی به نیروهای سرکوبگر

کارگران پارس جنوبی امروز طی پیامی ویدئویی خطاب به نظامیان مزدور هشدار داده بودند: اگر اسلحه را زمین نگذارید، هر چه ساختیم، تخریب می‌کنیم!#اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/nWZepSdgVU — Iranworkers (@iranworkers) October 11, 2022

Segunda e terça-feira foram de greve nas refinarias do Irão. Na central de South Pars Phase 14, na cidade de Asaluyeh, os funcionários lançaram um ultimato às forças iranianas que têm atacado manifestantes:A mensagem foi partilhada num vídeo divulgado nas redes sociais.O Conselho Organizador de Protestos dos Trabalhadores do Petróleo tinha já alertado, no final de setembro, queNa segunda-feira, os trabalhadores das instalações petrolíferas de Hengam e Bushehr avançaram com paralisações em solidariedade com os manifestantes de todo o país. Os funcionários das fábricas de Kangan e Abadan juntaram-se no mesmo dia à greve.As manifestações no Irão começaram em meados de setembro, quando veio a público a notícia da morte de Mahsa Amini, jovem de 22 anos detida pela “polícia da moralidade” do país e que acabou por morrer com uma insuficiência cardíaca após ter estado dois dias em coma.

Nas instalações petroquímicas de Asaluyeh, vídeos mostravam trabalhadores a cantar “morte ao ditador” e “não tenham medo, estamos juntos”.

, declarou o Conselho Organizador num comunicado na segunda-feira, exigindo ao Governo que liberte todos os manifestantes detidos e que pare de atacá-los.“Este é apenas o início do nosso caminho, e”, lê-se no documento, citado por órgãos de comunicação iranianos.Em 1979, ano da Revolução Islâmica, as greves de trabalhadores foram essenciais para a queda do xá Reza Pahlevi.“Todos os grupos de actividade, incluindo a função pública e os empregadores, devem proteger a dignidade dos empregados”, disse na terça-feira o governador de Bushehr, Ahmad Mohammadizadeh. “As reivindicações sindicais dos trabalhadores da região de South Pars devem ser acompanhadas com seriedade e de maneira especial”.Apesar das imagens divulgadas em redes sociais dos trabalhadores em greve, a agência de notícias estatal iraniana IRNAe assegurou que, na terça-feira, a refinaria de Abadan estava a funcionar normalmente.

UE vai sancionar responsáveis pela repressão no Irão

Entretanto, os 27 Estados-membros da União Europeia deverão avançar com sanções para punir os iranianos envolvidos na repressão dos manifestantes no país. A agência AFP diz ter sido alcançado um acordo em Bruxelas e que este deverá ser confirmado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE na próxima segunda-feira, durante uma reunião no Luxemburgo., escreveu esta tarde no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.Os eurodeputados apelaram à inclusão na lista negra de, cuja cumplicidade ou responsabilidade na morte de Mahsa Jina Amini e na violência contra os manifestantes está comprovada".As pessoas e entidades sancionadas pela UE por violações de Direitos Humanos ficam proibidas de entrar no espaço europeu e todos os seus bens nos Estados-membros ficam congelados.A organização não-governamentalavançou esta quarta-feira que pelo menos 108 pessoas já foram mortas durante os protestos no país, iniciados a 16 de setembro.

c/ agências