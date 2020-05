Outra pandemia. Quando as esperanças são confinadas pelas lâminas do arame farpado

O engrossar há mais de uma década das vagas de migrantes que fogem da guerra e da miséria foi estímulo suficiente para que a imaginação dos políticos europeus mais fundamentalistas decidisse erguer muros de arame farpado um pouco por toda a Europa. Inclusive Estados-membros da União Europeia, nesta matéria manifestamente incoerentes face aos que se diz serem os ideais humanistas do Velho Continente.





Um exemplo claro desta contradição foi a caça a migrantes desencadeada na Hungria ainda há meia dúzia de anos. O arame farpado equipado com uma espécie de lâminas de barbear (arame farpado galvanizado concertina, na descrição dos fabricantes), originalmente fabricado para equipar instalações militares e de segurança, rapidamente foi adoptado como barreira para manter do outro lado os grupos de refugiados que se aproximavam das fronteiras europeias ou, já na Europa, para confinar largos grupos migratórios a um espaço restrito, vedando-lhes a rota de destino.





E cedo Espanha escolheu também este método considerado bárbaro até pelos próprios fabricantes desse arame farpado que ameaçava mutilar qualquer um que o desafiasse. Instalado por Madrid em 2005 nos territórios de Ceuta e Melilla. Foi retirado dois anos depois para ser reposto em 2013, em plena vaga das migrações oriundas de África e do Médio Oriente, por ordem de Mariano Rajoy. Depois das primeiras promessas deixadas há um par de anos, o executivo socialista de Pedro Sánchez iniciou em Dezembro passado a retirada do arame laminado que coroa a barreira de seis metros entre o território espanhol e o reino de Marrocos.

Subcontratação da violência





Uma medida que, na leitura de várias organizações não-governamentais (ONG), vem revelar-se quase redundante, já que é agora Marrocos que decide implementar medidas mais draconianas na fronteira com os espanhóis: cercas de 30 metros que ostentam no topo o mesmo arame letal.





“O estilo europeu é subcontratar este estilo perverso, uma forma antiga de controlo fronteiriço com o seu arame farpado e várias cercas na fronteira, com países terceiros. No seu próprio país são usados os drones, a vigilância e cooperação técnica para identificar migrantes que se aproximam das fronteiras da União Europeia antes mesmo de aqui chegarem. Entretanto, o policiamento fronteiriço violento é mantido ao longe: longe da vista, longe do coração. Assim, os marroquinos constroem uma vedação ‘feia’ que é alvo de críticas, enquanto os espanhóis criam uma alternativa mais ‘humanitária’”, aponta Karl Kopp, da ONG alemã Pro Asyl.

Pedidos de asilo anulados à partida







Trata-se, na perspectiva da organizações que lidam com os refugiados, de uma estratégia com vista a iludir um cenário grotesco que na realidade nunca deixou de existir, mas que visa esquivar as críticas de uma opinião pública que, numa primeira impressão, ficou chocada com os métodos que estavam a ser postos em prática pelos seus governantes para a alegada defesa das fronteiras europeias





Este cenário incorre também numa contradição legal, face ao Direito Internacional, muito claro quanto ao direito de asilo e, consequentemente, ao direito de pedir asilo. Em termos formais, para exercer esse direito, os requerentes estão obrigados a entrar no país e contactar as autoridades nacionais. Ao ser-lhes impedida ou dificultada essa entrada, inclusive com métodos que atentam contra a sua própria vida, o país em causa está, na realidade, a cercear na raiz esse direito ao pedido de asilo previsto nos tratados internacionais. Acordos aos quais está obrigada a União Europeia.





“Há uma tensão legal nas fronteiras da UE. Por vezes, é vital atravessar a fronteira de forma irregular a fim de apresentar um pedido de asilo. Fronteiras fortificadas como estas interferem com esse direito legal, particularmente em locais onde se sabe que 99% dos pedidos de asilo apresentados aos guardas fronteiriços são rejeitados”, explica Bernd Kasparek, investigador da ONG alemã Border Monitoring.

Fabricantes no fio da navalha





A situação tornou-se também particularmente delicada para os fabricantes deste tipo de arame farpado com lâminas de aço. O episódio húngaro, documentado à exaustão pelos meios de comunicação, provocou um clamor por toda a Europa, levando a Mutanox, fornecedora sedeada em Berlim, a recusar-se a negociar com o governo de Budapeste: “Nós queremos vender arame farpado, claro, mas apenas para fins justos: segurança de propriedades, fábricas, prisões (…) em navios para evitar a pirataria. Para estes fins, é justificado, mas quando é usado contra seres humanos que buscam ajuda, isso é anormal (…) A maioria dos nossos trabalhadores tem um passado estrangeiro, por isso sentimos isto de forma mais intensa”, declarou na altura Talt Dikici, director da Mutanox.





Mesmo num período de expansão das ideologias xenófobas os fabricantes perceberam que não era bom para o negócio tornarem-se parceiros de uma prática que estava a toda a hora a ser censurada por uma parte significativa da sociedade e das organizações humanitárias. A questão que se põe é por vezes o do uso dado às cercas metálicas que fornecem, que muitas das vezes está fora do seu controlo, lamentou Dikici.





Não foi o caso da European Security Fencing, que negociou o arame farpado em concertina para cercas na Áustria, Eslovénia, Bulgária e França, apresentando-se como maior fornecedor europeu neste ramo. Depois das primeiras notícias sobre a cerca construída pelo governo húngaro, em 2015, a empresa viu-se obrigada a emitir uma nota de desculpas, afirmando desconhecer a que se destinava o seu produto. A reacção no Twitter foi de uma dimensão tal que a ESF decidiu apagar a sua conta naquela rede social.