Ouviram-se críticas no Parlamento Europeu ao Mundial do Catar

Em causa está a violação dos Direitos Humanos. Os eurodeputados pedem firmeza à Comissão Europeia nas relações com o país do Golfo Pérsico e Paulo Rangel criticou a atitude do presidente da República e do primeiro-ministro por irem assistir aos jogos, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.