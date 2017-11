Oxfam denuncia estados da União Europeia que são paraísos fiscais

Inês Geraldo - RTP28 Nov, 2017, 12:07 / atualizado em 28 Nov, 2017, 12:10 | Mundo

A União Europeia está a realizar um escrutínio para perceber que países devem ser incluídos na nova lista negra de paraísos fiscais. A Bruxelas utiliza três critérios para determinar quais são os estados, que incluem a transparência fiscal e medidas que estimulam negócios que dão lucro.



A Oxfam realizou, também, um exercício de escrutínio sobre os estados que a União Europeia está a analisar, utilizando os critérios utilizados pelo bloco europeu. De acordo com a organização existem pelo menos 35 países que não fazem parte da União que devem estar presentes na lista.



Entre eles estão estados como a Suíça, Albânia, Bahamas, Bermuda, Bósnia Herzegovina, Ilhas Faroé, Gibraltar, Hong Kong, Sérvia, Singapura e Taiwan.



Mas para além dos países de fora União Europeia, a Oxfam considera que há quatro nações europeias que também não cumprem as regras e deveriam ser incluídas na lista: Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Malta.



A Oxfam mostra-se preocupada com a publicação do relatório da União Europeia, já que acredita que a mesma vai criar uma lista “vazia” em termos de conteúdo. A organização alerta que a lista está a ser realizada em segredo o que faz com que o escrutínio público seja inexistente.



Dois dos exemplos dados pela Oxfam são Malta e Suíça. O primeiro país apelou que não fosse incluído na lista, enquanto a Suíça revelou que espera não fazer parte do grupo de países que vão fazer parte da lista negra.

Oxfam pede ação imediata da União Europeia

No relatório sobre a listagem de paraísos fiscais no parecer da União Europeia, a Oxfam pede ações concretas ao bloco europeu para acabar com as atividades ilícitas que sucedem com a criação de contas offshore.



A investigação da Oxfam mostra que os lucros realizados em paraísos fiscais estão em notória desproporção com a atividade económica real dos países, denunciando que vários offshores têm grandes níveis de lucro através de royalties e outros serviços financeiros.



A Oxfam acusa a União Europeia de nada fazer sobre os impostos pagos por grandes empresas. A organização revela que os governos destes países oferecem acordos a multinacionais que permitem às mesmas manter milhares de milhões de euros em paraísos fiscais à custa dos contribuintes da União Europeia e de países em desenvolvimento.



Por último, é pedido à União Europeia que reforce os critérios para que um país seja considerado paraíso fiscal e que sejam tidos em conta os estados europeus que são utilizados como offshores.