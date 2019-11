Pablo Iglesias aos apoiantes. "Teremos de ceder em muitas coisas"

Garantir a vice-presidência do Governo espanhol tem o seu preço e Pablo Iglesias, do Unidas Podemos, avisou esta sexta-feira os militantes do partido que será necessário pagá-lo. "Teremos de ceder em muitas coisas", escreveu o líder numa carta aos apoiantes, rompendo o silêncio que mantinha desde terça-feira, quando foi anunciado o seu apoio ao Partido Socialista Operário Espanhol, de Pedro Sanchez.