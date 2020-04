Pacientes infetados em Díli descrevem bom tratamento em local de isolamento

"Estamos a ser muito bem tratados. Estamos bem, sem sintomas e a ser acompanhados de forma muita dedicada", disse à Lusa um dos 22 pacientes ainda ativos que estão no único centro de isolamento instalado para já em Timor-Leste.

No local estão, além dos 22 pacientes, quatro outros suspeitos de estarem infetados, tendo tido alta já há várias semanas o primeiro caso confirmado em Timor-Leste.

Entre os pacientes estão dois portugueses.

Os pacientes estão em grupos em várias enfermarias do complexo que está vedado ao exterior e onde os funcionários médicos, todos com equipamento de proteção de pessoal, se movimentam.

Sendo que a grande maioria dos pacientes está sem qualquer sintoma, grande parte do acompanhamento é feito à distância, por telefone. Os restantes estão com sintomas leves.

"Felizmente não precisamos de cuidados médicos porque estamos sem quaisquer sintomas. Mas existe uma grande atenção, com contactos também por telefone para saber se estamos bem ou se precisamos de alguma coisa", disse.

"Há um acompanhamento muito dedicado", referiu um dos pacientes.

Os pacientes ouvidos pela Lusa explicaram que as refeições - três por dia - "são de muito boa qualidade, com quantidade generosa" e sempre com muita fruta e água.

A rotina do dia é de "quase isolamento total", com os pacientes a terem, separadamente, um período de 15 minutos para exercício físico numa zona específica do complexo, ao ar livre.

O complexo de Vera Cruz é composto por três edifícios, sendo que o principal tem duas alas. Do lado direito, zonas separadas para mulheres e homens que estão infetados e, do lado esquerdo, para os pacientes suspeitos de terem sido alvo de contágio.

O edifício na zona ocidental está igualmente reservado para isolamento.

Além de casas de banho e de uma zona de cozinha, o complexo tem salas para consultas e atendimento médico, uma sala de raio-x, farmácia e zona de armazenagem e vários escritórios.

À frente do edifício principal do complexo, foram instaladas duas tendas das Nações Unidas para apoio adicional, que são usadas para avaliação e triagem.

Os pacientes positivos foram já testados novamente, sendo que são precisos dois testes negativos consecutivos para que possam ser considerados curados e, assim, receberem a respetiva alta.

As autoridades timorenses têm disponibilizado apoio psicológico e espiritual a quem necessite ou a quem o solicite, tanto às pessoas em isolamento como em quarentena em instalações do Governo.

Além de fornecerem refeições diárias, as autoridades realizam limpeza e desinfeção regular aos espaços, com um acompanhamento de vigilância médica constante para detetar eventuais casos de covid-19, especialmente nos locais de quarentena.

Até ao momento as autoridades em Timor-Leste já testaram 382 pessoas, com 23 casos confirmados (um deles recuperado), quatro casos prováveis, 327 negativos e 28 pessoas à espera de resultado aos testes.

Em quarentena estão 432 pessoas, das quais 337 em instalações do Governo em Díli e 68 em instalações governamentais em vários municípios, com 27 outras em confinamento, em casa, em vários locais de Timor-Leste.

Já terminaram o período de 14 dias de quarentena 1.643 pessoas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios, com mais de 708 mil doentes considerados curados.