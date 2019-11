Paços de Ferreira vence Sanjoanense e está nos `oitavos` da Taça

O médio Diaby marcou o único golo do jogo aos 11 minutos, num remate à meia volta na sequência de um pontapé de canto, confirmando a superioridade da formação pacense, que viu o atual terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal ameaçar o prolongamento no último lance do jogo.



A margem mínima manteve a imprevisibilidade no resultado e fez acreditar a equipa da Sanjoanense, que, aos 90+5 minutos, ficou perto do empate após canto da direita, mas Oleg salvou o Paços sobre a linha de golo. Na sequência do lance, o pacense Yago correu meio campo sozinho, mas, já na área contrária, não conseguiu bater Diogo Almeida.



Os primeiros minutos mostraram um Paços apostado em marcar as diferenças, ao impor um ritmo forte que encostou a Sanjoanense ao seu meio-campo.



O golo surgiu cedo, por Diaby, num movimento de rotação na área que deixou algumas dúvidas, com o médio pacense nascido em França a elevar o pé direito acima da cabeça do defensor da Sanjoanense.



A formação secundária demorou a reagir ao melhor futebol pacense, mas podia ter chegado ao empate aos 21 minutos, por Belkheir, desmarcado de calcanhar por George, com Simão Berteeli, hoje chamado à titularidade, a levar a melhor.



Os pacenses foram sempre superiores, mas faltava-lhes o segundo golo para dar maior tranquilidade, o que ficou perto de acontecer em várias ocasiões no segundo tempo, o mais assertivo da formação local.



Bernardo Martins, Hélder Ferreira, Rafael Gava, que ainda acertou no ‘ferro’, e Yago, no último lance do jogo, podiam ter dado uma outra expressão ao resultado, num final de jogo em que a Sanjoanense, com uma claque de apoio ruidosa, também podia ter chegado ao golo.



Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira - Sanjoanense, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Diaby, 11 minutos.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Simão Bertelli, Jorge Silva, Bruno Santos, Marco Baixinho, Oleg, Diaby, Rafael Gava, Uilton, Bernardo Martins (Pedrinho, 63), Hélder Ferreira (Yago, 85) e Douglas Tanque (Diogo Almeida, 69).



(Suplentes: Marco Ribeiro, Vasco Rocha, Luiz Carlos, Pedrinho, Yago, Diogo Almeida e Dadashov).



Treinador: Pepa.



- Sanjoanense: Diogo Almeida, Daniel Pinto, Rúben Pereira, Godinho, Gil Barros, Belkheir (Edson, 85), Diogo Barbosa, Ricardo, Marcílio (Bilú, 62), George (Juninho, 62) e Elder Santana.



(Suplentes: Mota, Almeida, Bilú, Edson, Elisson, Ibra e Juninho).



Treinador: Sérgio Machado.



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Pereira (60), Diaby (61), Ricardo (68) e Oleg (83).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.