Pacotes explosivos ameaçam detonar bases da convivência política norte-americana

Paulo Alexandre amaral - RTP26 Out, 2018, 11:51 / atualizado em 26 Out, 2018, 12:41 | Mundo

O posicionamento de Donald Trump segue neste caso dos pacotes armadilhados o modus operandi que já antes aplicara noutros períodos críticos da sua presidência: apelar ao comportamento responsável dos seus adversários políticos – nos quais inclui os media – para depois disparar em todas as direcções – em particular contra os media, que classifica como os verdadeiros inimigos do povo.



Nada parece demover o presidente da sua luta contra os meios de comunicação social, mesmo quando de dentro do seu Partido Republicano surgem apelos para que assuma uma atitude mais sóbria, presidencial, para unir o país contra uma ameaça às bases da própria democracia.





No terreno, as autoridades continuam a procurar a origem e o autor do envio de explosivos, particularmente com uma inspecção a instalações dos correios em Opa-locka, na Florida, de onde terão sido remetidos alguns do engenhos. "Há uma total e completa falta de compreensão na Casa Branca sobre a seriedade dos seus contínuos ataques aos media", acusou Jeff Zucker, presidente da CNN.

Da mesma forma que uma semana atrás Trump fez o elogio de Greg Gianforte, congressista do Estado de Montana que atacou fisicamente um jornalista, horas depois de ter condenado a violência contra os jornalistas em geral ao comentar o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi na embaixada saudita em Istambul, também no presente episódio das encomendas armadilhadas Trump começou por pedir união ao país contra esta série de ameaças à segurança interna, para vir agora responsabilizar os media pelo clima que leva a este tipo de acontecimentos.





Dez pacotes com engenhos explosivos

Entretanto, com a relativa inocuidade dos explosivos, que nunca chegaram a detonar, a força de impacto destas bombas está a fazer-se sentir no campo político, com Trump a premir o gatilho contra os meios de comunicação social, mesmo quando um dos alvos visados por estas tentativas de destruição foi a cadeia de televisão CNN.O momento está, desta forma, a ser aproveitado por Donald Trump para continuar a fazer o seu caminho de descredibilização dosque sempre se opuseram à sua eleição e têm mantido neste mais de ano e meio de mandato uma posição de vigilância apertada à sua Administração.“Ninguém deve comparar descuidadamente adversários políticos a vilões históricos”, pediu Trump, numa alusão aos destinatários dos pacotes, nomeadamente os anteriores presidente Barack Obama e vice-presidente Joe Biden, do Partido Democrático, ou à sua recente adversária nas presidenciais, a também democrata Hillary Clinton.Mas o discurso conciliatório rapidamente foi substituído pela retórica que leva para os seus comícios, para instar os media a “pararem a hostilidade interminável”. Prometendo apanhar o responsável por estes ataques, o presidente exigiu aos meios de comunicação que acabem com “ataques e histórias constantemente negativos e muitas vezes falsos”.Uma dezena de pacotes com engenhos explosivos foram envidos nos últimos dias a figuras proeminentes da vida pública americana: além de Obama, Biden e Hillary, também o milionário George Soros, o ex-ministro da Justiça de Obama Eric Holder foram alvos destas encomendas.Outros dos visados foram o antigo diretor da CIA John Brennan, através da CNN, o ex-procurador-geral Eric Holder, a congressista democrata Maxine Waters, e o ator Robert de Niro. Um ponto em comum: todos opositores de Donald Trump e da sua visão política e regularmente criticados pelo Partido Republicano.A reacção de Trump levou as hostes democratas a acusarem o Presidente de incitamento à violência, mas mesmo dentro do seu partido se levantaram vozes críticas contra o que consideram não ser um discurso de liderança, digno da voz do que apelidam de “líder do mundo livre”.Com a América dividida em posições extremadas, os apoiantes de Trump já vieram defender a tese de que as encomendas fazem parte de uma estratégia dos democratas para retirar vantagens nas próximas eleições intercalares de 6 de novembro.