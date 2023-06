Pacto das Migrações entre prioridades de Madrid para presidência do Conselho

Foto: Juan Carlos Hidalgo - EPA

Pedro Sánchez apresentou as prioridades para a presidência do Conselho da União Europeia, que Espanha assume a partir de julho. Fechar o Pacto das Migrações e alcançar um acordo definitivo com a Mercosul são dois dos objetivos.