Pacto entre Austrália e Japão irrita China: "Vão pagar o preço correspondente"

, considera Pequim, acreditando que o pacto foi alcançado com o intuito de atingir a China.Por essa razão, Austrália e Japão. O aviso foi feito através do jornal, detido pelo Governo chinês.O pacto de defesa, que deverá ser finalizado em 2021, refere que “a Austrália e o Japão, enquanto democracias liberais e baseadas no comércio, têm muito em comum, incluindo interesses estratégicos”.Quando finalizado,. Ao abrigo do documento, serão facilitadas questões como taxas alfandegárias ou entraves jurídicos.O acordo preliminar foi alcançado na terça-feira, durante uma visita do primeiro-ministro australiano ao Japão, e deverá levar ao aumento da cooperação e de exercícios militares conjuntos entre os dois países - incluindo, eventualmente, no mar da China Meridional.

Austrália garante que China não tem motivo para preocupações

considera quee que Japão e Austrália “estão, de forma imprudente, a dar o primeiro passo para uma cooperação na defesa que pretende atingir um terceiro ator”.“Sugerimos que o Japão e a Austrália se contenham no modo como estão a formar uma aliança militar contra a China”, lê-se no jornal, que acrescenta que Pequim “dificilmente permanecerá indiferente às jogadas norte-americanas de incitar outros países a aliarem-se contra a China”.Assim sendo, o Governo chinês avisa que, tal como não devem seguir os passos dos EUA ao tentar forçar a Índia a opor-se contra a China”.O Governo australiano já reagiu à ameaça chinesa, tendo esta quarta-feira apelado ao diálogo com Pequim de modo a resolver aquela que considera ser uma discussão diplomática latente que levou a China, no decorrer deste ano, a tomar uma série de ações comerciais contra a indústria exportadora da Austrália.O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, para quem o acordo revela “uma evolução significativa da relação entre Canberra e Tóquio”, já“Penso, aliás, que contribuirá para a estabilidade da região, o que é uma coisa boa”, sustentou o chefe de Governo. “O sucesso económico da China é algo bom para a Austrália e para o Japão”, explicou, acrescentando que nenhuma das partes vê Pequim como um adversário estratégico.