Pacto europeu é ponto de partida mas não resolve divisões (OIM )

O pacto constitui "uma espécie de novo ponto de partida nos debates entre os Estados-membros", disse António Vitorino, em entrevista à Lusa, sublinhando que a questão crucial vai ser determinar "como se traduz a solidariedade e a responsabilidade partilhada" entre os vários Estados.

A Comissão Europeia apresentou, há uma semana, um novo Pacto para as Migrações e Asilo, com procedimentos mais rápidos e eficazes e à luz do qual "todos os Estados-membros, sem exceção", devem assumir as suas responsabilidades e ser solidários.

Uma das grandes novidades da proposta da Comissão é um "sistema de contribuições flexíveis dos Estados-membros", que prevê que estes possam recolocar requerentes de asilo a partir do país de entrada na União ou assumir a responsabilidade de os fazer regressar aos locais de origem quando os requerimentos sejam recusados.

"O pacto mantém a ideia da relocalização de refugiados e de requerentes de asilo pelos vários Estados-membros", ideia com a qual vários países estão de acordo, como Portugal, França, Alemanha ou os Países Baixos, referiu o diretor-geral da OIM, alertando que o acordo também inclui opções alternativas "como seja o chamado retorno apoiado pelos Estados-membros, designadamente por aqueles que não estiverem disponíveis para receber refugiados ou migrantes em relocalização".

Uma terceira vertente é a possibilidade de esses países colaborarem com países de origem e países de trânsito de migrantes e desenvolverem as capacidades desses países para receberem e apoiarem as pessoas em movimentos migrantes e os refugiados.

"Estas três opções constituem uma espécie de catálogo que os Estados-membros poderão escolher em função das suas posições políticas e das suas realidades".

A questão do acolhimento e relocalização e também do apoio ao retorno de migrantes aos países de origem dividiu, durante a semana, vários dos Estados-membros da União Europeia e também organizações internacionais.

A Grécia, por exemplo, - um dos chamados "países de entrada" dos migrantes - defendeu que a solidariedade deve ser obrigatória e a distribuição de migrantes pelos países deve ser equitativa.

Uma posição que contraria por completo a dos países do grupo de Visegrado (Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia), para quem os Estados-membros da UE não podem apoiar o regresso de migrantes que não aceitam receber.

A questão do apoio ao regresso foi também a crítica mais frequente de várias organizações internacionais, como a Amnistia Internacional, que considerou que o novo pacto foi "desenhado para erguer muros e fortalecer vedações", ou como a Oxfam, que acusou mesmo a Comissão Europeia de "ceder aos governos anti-imigração".

O diretor-geral da OIM mostrou-se mais cauteloso e lembrou que as negociações ainda agora vão começar e não se sabe a que acordo será possível chegar a nível dos 27 Estados da União Europeia

No entanto, António Vitorino fez questão de lembrar que "o retorno [de migrantes] aos países de origem não pode ser visto como derrogando as obrigações de Direito Internacional dos Estados-membros".

As pessoas que tiverem direito à proteção internacional, nos termos da Convenção de Genebra e dos instrumentos de proteção subsidiária "terão direito a ver os seus pedidos de asilo devidamente analisados", sublinhou.

O regresso apoiado "só se aplicará àqueles requerentes de asilo que não tiverem direito ao asilo no fim do processo ou aqueles imigrantes irregulares que não possam permanecer no território da União Europeia (UE)", insistiu, lembrando que a OIM tem trabalhado com a UE para "promover e apoiar o retorno em condições dignas e humanas" e "reintegrar essas pessoas nos países de origem".

O debate que se irá agora seguir entre Estados e Parlamento Europeu -- e que deverá ocupar o final da presidência alemã da UE, mas também o período da presidência de Portugal -- "vai permitir testar qual é a capacidade e a vontade política de compromisso entre os Estados-membros", defendeu António Vitorino.

Algumas questões, defendeu, serão mais fáceis de acordar. "É o caso da necessidade de trabalhar com os países terceiros, designadamente com os países de origem e de trânsito, com a União Africana, com os países do norte de África, do Magrebe, mas também da África central, do Sahel (faixa no norte de África que atravessa vários países) ou com países limítrofes como a Turquia, para regular os fluxos migratórios e garantir os processos de asilo".

"Nesta matéria, creio que há um consenso relativamente alargado", mas depois virão os processos difíceis, como a definição do princípio da responsabilidade partilhada e da solidariedade.

"Teremos de ver se a obrigatoriedade de haver solidariedade - que é uma solução inovadora - vai fazer o seu caminho ou não, em função das diferentes perspetivas", concluiu.