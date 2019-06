Pacto global está em ação e já é "referência" para políticas migratórias diz Maria Fernanda Espinosa

Lusa24 Jun, 2019, 07:18 | Mundo

"Os pactos estão em ação. Estamos a avançar. Neste ano, temos de acordar os mecanismos de revisão da aplicação do pacto (das migrações). O pacto para os refugiados está em pleno funcionamento também", afirma Maria Fernanda Espinosa, numa entrevista à agência Lusa por ocasião da sua visita a Portugal, quando questionada sobre os efeitos concretos destes dois acordos internacionais cerca de seis meses depois da sua adoção.

Os dois protocolos, promovidos e negociados a nível intergovernamental sob os auspícios das Nações Unidas, foram adotados em dezembro de 2018 e pretendem promover uma migração "segura, ordenada e regular" e procurar uma resposta internacional adequada aos fluxos em massa e situações prolongadas de refugiados, segundo a organização internacional.

Mesmo não tendo uma natureza vinculativa, os documentos dividiram opiniões e suscitaram críticas de forças nacionalistas e anti-migração em vários países.

"Há casos já muito concretos de países que utilizaram o pacto (para as migrações) como uma referência de políticas", avança a representante oriunda do Equador, destacando um "caso bem-sucedido" que está a acontecer no seu continente de origem, a América Latina, "uma das zonas mais perigosas (...) e de grande migração".

Segundo destaca Maria Fernanda Espinosa, El Salvador, Honduras e Guatemala, "os países do triângulo norte", estão a utilizar as recomendações do pacto global das migrações e, sob a liderança do México e da comissão económica para a América Latina, acordaram a aplicação de "um programa muito robusto de prevenção da migração que é a criação de emprego, a redução das desigualdades, o acesso à educação".

"Vemos assim que o pacto é útil, que o pacto serve, que o pacto promoveu e impulsionou esta forma de cooperação (...). Só em poucos meses vemos este caso muito concreto e bem-sucedido", conclui.

Estima-se que o número de migrantes no mundo seja na ordem dos 258 milhões (cerca de 3,4% da população global) e que mais de 60 mil migrantes morreram desde 2000.