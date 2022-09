Padre timorense recorda missionários e cooperantes em missa que evoca Jorge Sampaio

A missa na Igreja de Becora, em Díli, segundo o pároco, pretendia mostrar "do profundo do coração, o agradecimento aos portugueses que apoiaram a independência de Timor-Leste", assente em convicções dos timorenses construídas sobre "fortes valores morais e religiosos".

Uma vitória pela independência, disse, ganha pela cruz e não pela espada, e que começou com a "coragem dos primeiros missionários que avançaram pelos mares com muito sacrifício, há 500 anos".

"Alguns missionários deixaram ficar aqui até os ossos", disse Domingos Maubere, recordando os portugueses que "se entregaram totalmente a esta terra para deixar a fé e a moral cristã, os valores".

Durante a luta pela independência e contra a ocupação indonésia, recordou um encontro que ele próprio teve com Jorge Sampaio, a quem levou mensagens do líder da resistência, Xanana Gusmão.

"Temos uma divida para com ele. Tive o encontro e apresentei a mensagem de Xanana Gusmão. O Presidente Sampaio foi desabafando. Disse ´nós queremos a independência de Timor-Leste´, mas disse que para isso era bom haver uma plataforma unida do povo timorense para os portugueses apoiarem", disse.

Os passos para essa união da resistência como uma luta nacional, disse, acabaram por levar ao referendo em 1999 e à restauração da independência em 2002.

"Hoje é o aniversário do nascimento do [ex-]Presidente Sampaio e quisemos homenageá-lo e recordá-lo", disse.

Domingos Maubere comparou depois o trabalho dos missionários com os muitos portugueses que desde 1999 têm trabalhado em Timor-Leste. "Continuamos a precisar do vosso apoio", transmitindo conhecimentos técnicos e outras qualificações, afirmou.

O pároco terminou sublinhando em particular o apoio à língua portuguesa, que considerou essencial para que Timor-Leste "possa avançar com uma língua que pode ajudar muitissimo" o desenvolvimento do país.

"Escolhemos o português como língua oficial, mas muitas vezes não demonstramos a importância da língua portuguesa. E quando um país não tem uma língua forte não pode avançar", referiu na missa celebrada em português.

A missa coincidiu com o 83.º aniversário do nascimento de Jorge Sampaio, dias depois do primeiro aniversário da sua morte.