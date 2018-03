Padres levam eletricidade à maior província de Angola através de painéis solares

Lusa03 Mar, 2018, 08:22 | Mundo

Com uma área de 223.023 quilómetros quadrados, mas pouco mais de 800.000 habitantes, a imensidão de uma província em que as sedes de alguns municípios chegam a distar 600 quilómetros da capital, o bispo católico Tirso Blanco, que lidera a diocese da província do Moxico há 10 anos, resolveu apostar em painéis solares.

"Pelo menos ajuda a minimizar as dificuldades", diz à Lusa o bispo argentino que lidera a diocese da maior província angolana, por onde já tinha passado entre 1986 e 1991.

Em 2017, com o apoio financeiro de cristãos alemães, o bispo consegui instalar em 11 casas paroquiais outros tantos conjuntos de energia solar, com painéis que permitem assegurar as respetivas necessidades elétricas.

A segunda fase arranca em junho deste ano, num investimento total de 160.000 euros que vai mudar a vida das populações mais isoladas do Moxico, onde por vezes nem é possível chegar por estrada, na época das chuvas.

"Antes do fim do ano contamos colocar em outras nove casas paroquiais kits de energia solar. Uma solução muito boa, porque nos permite ter energia o tempo todo e realizar atividades", explica o bispo.

Entre essas atividades, acrescenta Tirso Blanco, contam-se cursos, nomeadamente de informática, ou o apoio a pequenos internatos e às campanhas de alfabetização, como na paróquia de Kamanongue, uma das já contempladas, a uma hora da capital Moxico.

"Quando estão suficientemente perto [das casas paroquiais], também asseguram as necessidades das próprias igrejas [templo]", conta.

Contudo, o recurso à energia solar já não é novidade no Moxico. Em 1988, um projeto então pioneiro, permitiu garantir eletricidade ao bispado, no Luena, com a instalação de 160 painéis, que ainda funcionaram até 2017, suprindo os constantes cortes no fornecimento da rede pública.

Além disso, recentemente, a diocese foi contemplada com um conjunto de tabletes disponibilizados por um programa internacional, em que cada mala contém 48 equipamentos e um módulo de ensino à distância para crianças fora da escola, a distribuir pelas paróquias.

O problema, até agora, era garantir o carregamento elétrico dos equipamentos, mas que será ultrapassado já este mês, com a chegada das primeiras malas portáteis solares, que permitem ainda alimentar pequenos sistemas de iluminação para as casas das aldeias remotas.

"Quer dizer que um professor, numa área rural, pode funcionar muito bem sem gerador", sustenta.

Além destes dois projetos, a diocese do Moxico tem ainda apostado na distribuição de pequenos kits solares pelas casas mais remotas, de forma a garantir alguma autonomia às populações mais isoladas.