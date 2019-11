PAICV e MpD trocam exigências de pedidos de desculpa pela governação em Cabo Verde

O tema tornou-se central na discussão da proposta de lei do Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2020, que o Governo apresentou hoje na Assembleia Nacional, para discussão e votação na generalidade.

Ao apresentar a proposta, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva - que é também presidente do Movimento para a Democracia (MpD) -, afirmou que o Orçamento para 2020 "investe nas pessoas", destacando a dotação de 24.500 milhões de escudos (221,1 milhões de euros) no pilar social, equivalente a 11,6% do Produto Interno Bruto previsto para 2020.

"Com este Orçamento, as transferências sociais às famílias aumentam para sete milhões de contos (63,1 milhões de euros), quase o dobro do valor registado em 2015", sublinhou o primeiro-ministro.

Já o líder da bancada parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, utilizou as previsões da proposta orçamental para voltar às promessas eleitorais das eleições legislativas de 2016, que deram a atual maioria parlamentar ao MpD.

"Estamos perante o Orçamento da despedida de um Governo que prometeu muito e fez pouco, confiante que as promessas convertidas em compromissos eram suficientes para uma governação bem-sucedida", afirmou.

Visando diretamente o primeiro-ministro e líder do MpD, Rui Semedo acrescentou que o Governo tinha agora "uma oportunidade ímpar de pedir desculpas e dizer que errou nas contas, avaliou mal as responsabilidades e os desafios de governação" de Cabo Verde "e que não conseguiu dar a tal felicidade abundantemente prometida na campanha eleitoral".

O líder da bancada parlamentar do MpD, Rui Figueiredo Soares, retorquiu as acusações, justificando a posição do PAICV (que assumiu a governação de Cabo Verde de 2001 a 2016) com a "ânsia de voltar ao poder".

"Mas vão ter de aguentar muito tempo o MpD no poder", disse, apelando ao "sentido de Estado" do PAICV e dizendo mesmo que o maior partido da oposição devia "pedir desculpas aos cabo-verdianos pelo descalabro das contas públicas e da economia, que se verificaram em 2016 e que deram azo a uma pesada herança".

"Quem governa com seriedade não precisa de elevar o tom de voz para convencer os cabo-verdianos, ao contrário daquilo que assistimos na bancada da oposição, do PAICV, que continua a ter sérias dificuldades em convencer os cabo-verdianos que poderão ser solução para o país", acrescentou o líder parlamentar do MpD.

Com o PAICV a insistir tratar-se do último Orçamento do mandato (2016-2021), Rui Semedo afirmou que este debate "marca a preparação da despedida" do atual Governo.

"O Governo tem que assumir com dignidade que falhou com os cabo-verdianos e não cumpriu com o país que colocou nas suas mãos o seu destino durante estes duros e penosos anos de governação ventoinha", afirmou.

Criticou o Governo do MpD por "falhar" nos compromissos assumidos com o eleitorado, como o crescimento de 7% ao ano, a redução da pobreza ou a criação de emprego, falando por isso numa "navegação à vista, embora fora da costa": "Sem rumo e sem direção, numa autêntica aventura para um destino desconhecido".

Sempre com críticas ao PAICV e à governação anterior, Rui Figueiredo Soares destacou que com a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo apoiado pelo MpD, 2020 "será o ano da consolidação das reformas em curso" em Cabo Verde.

Destacou ainda que este Orçamento "sustenta os níveis de crescimento económico que o país tem experimentado nos últimos anos", dando garantias a investidores, nacionais e estrangeiros.

"Um Orçamento para servir Cabo Verde, as pessoas e as ilhas", apontou o líder parlamentar do MpD.

António Monteiro, deputado e presidente da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), outro dos três partidos com representação parlamentar, criticou a proposta de Orçamento, alegando que "agudiza ainda mais as desproporções entre as ilhas".

"O Governo falhou redondamente porque prometeu na campanha, escreveu no seu programa de Governo e é incapaz de cumprir", criticou.

Globalmente, a proposta de Orçamento em discussão no parlamento é de 73 mil milhões de escudos (663 milhões de euros), mais dois mil milhões de escudos (18 milhões de euros) do que o documento ainda em vigor, e prevê um crescimento económico de 4,8 a 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB), comparando com 2019.

Para o próximo ano económico, o Governo cabo-verdiano estima uma inflação de 1,3%, um défice orçamental de 1,7% e que a taxa de desemprego baixe dos atuais 12% para 11,4%.

Relativamente à dívida pública, o executivo prevê uma redução do peso para 118,5% do PIB durante o próximo ano económico, menos 1,5 pontos percentuais em relação a este ano (120%).