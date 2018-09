PAICV realiza congresso dos autarcas para preparar futuro em Cabo Verde

Lusa27 Set, 2018, 10:10 | Mundo

Seis anos depois do primeiro congresso, que aconteceu em São Filipe, ilha do Fogo, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) volta a reunir os seus autarcas em congresso, desta vez a ser realizada na cidade da Praia, até domingo.

No primeiro congresso, em 2012, o PAICV ainda estava no poder a nível do Governo e liderava em oito dos 22 municípios, cenário que mudou com as eleições em 2016, quando passou para oposição governamental e conquistou dois dos 22 municípios.

Com o congresso dos autarcas, o partido liderado por Janira Hopffer Almada quer fazer uma "aprendizagem crítica e coletiva e preparar o futuro".

"Deverá ser, fundamentalmente, o momento de arranque, com vista a uma boa performance nas eleições autárquicas de 2020, com a formulação de novas ideias, novos processos e formas inovadoras de políticas, para melhores caminhos de sucesso, face aos desafios em mutação permanente, na perseguição de comunidades locais com inclusão social, económica, espacial e qualidade de vida ambiental", perspetivou o partido em comunicado.

Do congresso, espera-se que os órgãos da Associação dos Autarcas do PAICV saiam "reforçados" e o partido afirmado como "alternativa qualificada nos próximos embates eleitorais".

"Espera-se, também, um partido mais disponível para abertura à sociedade e com perspetiva de se abrir à participação reforçada de independentes nas próximas eleições. Enfim, espera-se um Partido ainda mais societário", prosseguiu o PAICV.

O maior partido da oposição cabo-verdiana quer ainda que os seus autarcas se empenhem "no reforço do papel do poder local e motivem a participação dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos".

Em 2020, Cabo Verde vai realizar as suas oitavas eleições autárquicas em 29 anos de municipalismo, depois das realizadas em 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016.