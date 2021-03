PAICV renova em 86% listas e quer ganhar legislativas em Cabo Verde cinco anos depois

"Num total de 72 candidatos efeitos, 62 concorrem pela primeira vez ao cargo de deputado, o que significa que apenas 10 dos deputados que terminam o mandato no final desta IX Legislatura podem renovar o mandato", deu conta em conferência de imprensa, na cidade da Praia, Fernando Moeda, coordenador da campanha do PAICV.

O também membro da Comissão Política Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) destacou por isso que integrar novos nomes nas listas esteve "sempre presente", já que o partido está em "constante renovação".

O responsável político disse que a feitura das listas foi um processo e um caminho longos, em que o partido teve de gerir "expectativas pessoais", mas acabaram por imperar "os superiores interesses do país" da escolha dos candidatos a deputados nacionais.

Fernando Moeda indicou que as listas integram militantes e simpatizantes do PAICV e individualidades independentes, bem como jovens e com uma grande variedade no que diz respeito à formação.

Por outro lado, o coordenador das eleições legislativas do PAICV assinalou que num total de 151 candidatos, entre efetivos e suplentes, 83 são homens e 68 mulheres e que quatro mulheres são cabeças de lista.

"A lei da paridade foi cumprida com uma percentagem de mulheres de 46%, aproximadamente", salientou o porta-voz do maior partido da oposição cabo-verdiana, dando conta que a inclusão de mulheres nas listas para o cumprimento da lei, que define uma percentagem mínima de 40%, foi "muito fácil" e foi acontecendo de forma natural.

"Nós temos imensas mulheres que, felizmente, com a lei da paridade vieram à tona em termos de participação política. Portanto, não foi muito difícil encontrarmos as mulheres que fazem parte das listas em todos os círculos eleitorais", garantiu Fernando Moeda.

A presidente do partido, deputada e candidata a primeira-ministra, Janira Hopffer Almada, lidera a lista em Santiago Sul, o maior círculo eleitoral do país, enquanto João Batista Pereira encabeça em Santiago Norte e Josina Freitas é a número um em São Vicente.

Os restantes círculos eleitorais os cabeças de listas são os seguintes: Rosa Rocha (Santo Antão), Hipólito dos Reis (São Nicolau), Démis Lobo Almeida (Sal), Walter Évora (Boa Vista), Edson Alves (Maio), Eva Ortet (Fogo), Clóvis Silva (Brava), Francisco Pereira (Europa e Resto do Mundo), Alberto Alves (Américas) e Mário Teixeira (África).

Com estas listas o maior partido da oposição cabo-verdiana quer voltar ao poder em Cabo Verde, depois de há cinco anos ter perdido para o Movimento para a Democracia (MpD).

"O PAICV aposta nestas eleições para ganhar. As listas foram feitas não para servir tão-somente o partido, mas para servir Cabo Verde, porque temos um projeto muito grande que é um Cabo Verde para todos", afirmou o coordenador eleitoral.

Cabo Verde vai realizar eleições legislativas em 18 de abril e a campanha eleitoral vai decorrer de 01 a 16 de abril.