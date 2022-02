PAIGC adia congresso

O congresso do partido deveria decorrer a partir entre 17 e 20 de fevereiro.

A decisão foi tomada na sequência de uma reunião da comissão permanente, realizada no sábado, sob presidência do líder do partido, Domingos Simões Pereira, para analisar a situação política do país e os preparativos do X congresso.

O comunicado da comissão permanente condena o que "considera ser a intromissão indevida da Presidência da República e do Governo nos assuntos internos do PAIGC, através de manobras encapotadas para dificultar" a realização do congresso.

A comissão permanente refere também que decide "acatar as medidas restritivas impostas pelo estado de alerta contra a pandemia da covid-19 e adiar a data da realização do congresso".

A comissão permanente propõe a convocação do congresso para 10, 11, 12 e 13 de março.