PAIGC admite "críticas" ao recenseamento, mas momento é de contribuir

"O próprio PAIGC tem críticas a fazer à forma como determinadas coisas estão a acontecer, mas nós partimos do pressuposto que estamos numa situação anormal, atípica, e mais do que as nossas críticas e o apontar das insuficiências o que se espera de nós é contribuir para que o povo possa de facto exercer esse direito soberano de escolher os seus representantes", afirmou em entrevista à Lusa Domingos Simões Pereira.

O processo eleitoral para as legislativas, marcadas para 18 de novembro na Guiné-Bissau, tem sido bastante criticado pelos partidos políticos e pela sociedade civil, principalmente o recenseamento, que começou atrasado a 20 de setembro.

Recentemente, o Governo anunciou o que o recenseamento eleitoral se deveria prolongar até 20 de novembro e terminar dois dias depois da data marcada para a realização das legislativas, que deverão ter de ser adiadas.

A nova data das eleições legislativas ainda não foi confirmada, mas fontes ligadas ao processo admitem dois cenários, nomeadamente eleições em meados de dezembro ou em finais de janeiro de 2019.

Segundo o presidente do PAIGC, a Guiné-Bissau sempre teve dificuldades nos processos eleitorais, mas a vontade e a contribuição das partes tem permitido ultrapassar obstáculos e criar condições para uma ida às urnas em "condições bastantes normalizadas".

"O que nos surpreende é que desta vez se pretenda transformar isso no grande calcanhar de Aquiles, parecendo que de repente o país devia ter condições que não tem. Entidades que governaram o país nos últimos três anos dizem-se surpreendidos com o facto de não estarem reunidas internamente todas as condições para o cumprimento cabal daquele pressuposto", afirmou.

Para Domingos Simões Pereira, os partidos não estão preparados para ir a eleições, mas, salientou, "em democracia não há alternativa à convocação do povo para escolher os seus legítimos representantes".

Questionado sobre o PAIGC está preparado para as eleições legislativas, Domingos Simões Pereira afirmou que tem de estar e que a preparação do partido depende da "interação" que tem feito com as pessoas e o eleitorado guineense.

Mesmo tendo havido atrasos no início do processo eleitoral, o presidente do PAIGC considerou que é possível fazer uma "compensação e realizar eleições em dezembro de 2018".

"Ora, em vez de criarmos condições para esse efeito, nós vemos partidos, infelizmente também vermos instituições e titulares de órgãos de soberania, mais inclinados para encontrar um justificativo para que as eleições não aconteçam, do que criar condições para esse efeito", afirmou.

Domingos Simões Pereira considerou também que a marcação de legislativas no próximo ano seria uma violação da Constituição

"Vivemos numa situação de anormalidade, o país e as instituições já não funcionam há muito tempo - isto não é uma afirmação minha é uma afirmação do senhor Presidente da República - qual é a razão para não se devolver ao povo o direito de decidir pela renovação dos órgãos que saem das eleições, não conseguimos compreender isso", disse.

