PAIGC alerta para tentativa de bloquear instituições para fazer eleições gerais guineenses em 2019

"Um conjunto de atos concertados indicam-nos que está em curso mais uma tentativa de levar o país aos caos social e provocar mais um bloqueio nas instituições, com o objetivo de proporcionar e exigir do Presidente da República a demissão do presente Governo e a nomeação de mais um de iniciativa presidencial", afirmou o presidente do PAIGC.

Domingos Simões Pereira denunciou também que o objetivo daquele bloqueio é criar condições "para que o impasse possa atrasar a realização de eleições e voltar ao cenário das eleições gerais simultâneas, algures em 2019".

"Reconhecendo o risco iminente de mais uma derrapagem no processo que deveria conduzir às eleições e à normalização institucional no país, o PAIGC decide alertar a opinião pública nacional e internacional e convocar a mobilização dos seus militantes e simpatizantes, assim como da cidadania guineense para a defesa intransigente dos valores do Estado de Direito Democrático", afirmou o presidente do PAIGC.

Domingos Simões Pereira falava aos jornalistas durante uma declaração que fez à imprensa sobre a situação política no país, incluindo o processo eleitoral em curso, que decorreu na sede do partido, em Bissau.

Explicando que tem mantido o silêncio para "cessar toda a ação política que pudesse ser perturbadora" e para contribuir para um ambiente de serenidade no país, Domingos Simões Pereira disse que aquela atitude "infelizmente" foi mal interpretada pelas entidades que têm a "obrigação de velar" por aqueles valores.

Na sua intervenção, Domingos Simões Pereira justificou a sua acusação com o comportamento do Procurador-Geral da República, que, disse, transferiu magistrados que o "impedem de cumprir com a sua determinação de prender altos dirigentes do PAIGC" e com as "várias tentativas de perturbação" do processo eleitoral, que considerou fazer parte de um plano para o bloquear.

A Guiné-Bissau tem eleições legislativas marcadas para 18 de novembro, mas o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral apenas conseguiu registar até ao momento cerca de 220.000 eleitores num universo estimado de quase 900.000 eleitores.